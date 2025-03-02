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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Русская Музыкальная Премия RU.TV покажет, как рождается телевизионное волшебство

editor
By editor
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премия ру тв

Каждый год Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV становится настоящим праздником для миллионов зрителей. Это не просто церемония награждения, а масштабное шоу, которое готовится с особым трепетом и любовью. Команда «Русской Медиагруппы» месяцами работает над сценарием, чтобы удивить, вдохновить и подарить незабываемые эмоции. XIV Премия не станет исключением!

На этот раз зрители окажутся в самом сердце телевизионного волшебства. Представьте: вы не просто наблюдаете за шоу, а становитесь его частью! RU.TV приглашает вас за кулисы, чтобы показать, как создается магия по ту сторону экрана. Кто из нас не мечтал хотя бы раз оказаться в центре съемок, почувствовать атмосферу телестудии и увидеть, как рождаются легендарные моменты? Теперь такая возможность есть у каждого!

Сцена превратится в гигантский телеэкран, где любимые программы и шоу оживут в 3D-формате. Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, света и эмоций. Яркие номера, невероятные спецэффекты и выступления самых популярных артистов страны – все это ждет вас на XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Конечно, главным событием вечера станет награждение тех, кто покорил сердца миллионов. Чьи песни звучали из каждого радиоприемника, а клипы собирали миллионы просмотров? Кто стал лицом музыкальной индустрии 2024/2025 года? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже совсем скоро.

На сцену выйдут новые звезды и легенды: Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Север, Ани Лорак, Artik & Asti, SEREBRO, МОТ, Betsy и Мария Янковская, Артур Пирожков и многие другие. Это будет встреча поколений, где каждая минута станет незабываемой.

А что еще приготовил RU.TV для своих зрителей? Какие сюрпризы ждут гостей Премии? Какой дресс-код задаст тон вечеру? И кто станет обладателем драгоценных самоваров? Следите за новостями телеканала, чтобы ничего не пропустить!

XIV Русская Музыкальная Премия RU.TV станет событием, которое запомнится надолго. Готовьтесь к шоу, которое перевернет ваше представление о телевидении и музыке!

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