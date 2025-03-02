Проект «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» расширяет границы: Одинцово, Подольск, Коломна, Великий Новгород, Рязань и Пенза

Музыка, невидимые артисты и полное отсутствие света — московский инклюзивный проект «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, выходит за пределы столицы с новыми программами. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Агентстве креативных индустрий в Москве 27 февраля.

Профессиональные творческие коллективы подготовили три новые программы:

«Весна. Любовь. Победа!» — история Великой Победы, рассказанная в пожелтевших письмах двух любящих людей.

«Хочу обратно в детство» — путешествие в мир, благодаря которому мы стали самими собой.

«Грёзы любви» — погружение в самый романтичный сезон под мелодии романсов.

Проект поддержала Народная артистка Российской Федерации, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации, президент попечительского совет Благотворительного фонда

«По зову сердца» Диана Гурцкая: «Одна из главных задач проекта — разрушить барьеры между незрячими и видящими людьми. Люди с инвалидностью могут быть и уже являются полноправными участниками креативной индустрии».

Музеолог, искусствовед, федеральный эксперт Международной премии #МЫВМЕСТЕ, создатель проекта «Концерт в темноте», директор Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского Игорь Думенко отметил: «Проект „Концерт в темноте. Инклюзия 2.0“ позволяет взглянуть на мир искусства по-новому и развивает компетенции в сфере креативной индустрии, интегрируя людей с инвалидностью в творческую экономику».

Алексей Геращенко, незрячий профессиональный музыкант, мульти-инструменталист и вокалист, участник проекта «Концерт в темноте» с 2022 года, наставник исполнителей текущего проекта, добавил: «Возможности наших участников безграничны благодаря их упорству и таланту. Во-первых, они профессионалы, и только во-вторых — люди с повышенными потребностями».

С видеообращением выступила Наталья Крель, организатор международных инклюзивных творческих игр, международный эксперт-аудитор системы сертификации в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам населения, директор Общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт»: «Конференция дает старт важному проекту, который существует с 2018 года и уже доказал свою состоятельность».

Милена Богданова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры», отметила: «Наш проект сотрудничает с „Концертами в темноте“ уже не первый год. Более 60 волонтеров будут помогать организаторам в Одинцово, Коломне, Подольске, Великом Новгороде, Рязани и Пензе».

Евгений Арнапольский, руководитель проекта «Диалог в темноте. Россия», эксперт по цифровой доступности продуктов для людей с нарушением зрения, руководитель команды незрячих гидов проекта «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0», заключил: «Проект — это возможность „выпасть“ из современного мира, замедлиться, расслабиться и заглянуть внутрь себя».

Модератором дискуссии выступил Игорь Намаконов — генеральный директор федерации креативных индустрий, продюсер, писатель, тренер, креативный дипломат. Обладатель первых в России золотых Каннских львов. Автор бестселлера по развитию креативности «Кроссфит мозга».

«Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» — единственный подобный проект в России. Концерты проходят в абсолютной темноте, что помогает не просто слышать, а «видеть» музыку по-новому, и направлен на развитие компетенций в сфере креативной индустрии через литературно-музыкальное искусство для интеграции людей с инвалидностью в творческую экономику, освоение деятельности в сфере креативной индустрии с применением новых форм исполнения и демонстрации.

Люди с инвалидностью являются активными участниками проекта в разных ролях: гид в темноте, сценарист, звукооператор, музыкант, чтец и др. В 2025 году проект поддержали Всероссийское общество инвалидов, Общественное объединение «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов „АбиАрт“», Всероссийское общественное движение «Волонтёры культуры», а также исполнительные органы государственной власти Московской области.

Первые концерты прошли в 2024 году в Москве, Санкт-Петербурге и Туле, их посетило 1090 человек. Партнерами концертов выступили Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга», Институт культурных программ, творческий индустриальный кластер «Октава».