В Москве завершился 32-ой Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

Победителей объявили на торжественной церемонии закрытия в кинотеатре Москино Космос. Ведущими церемонии традиционно выступили программный директор фестиваля Виктор Прокофьев и актриса и режиссер, лауреат Святой Анны прошлых лет Стася Толстая (Венкова).

Жюри 32-ой Святой Анны в составе режиссера Андрея Кравчука, актера Дениса Власенко, оператора Василия Григолюнаса, продюсера Алексея Киселева, историка кино, кинообозревателя «Ведомостей» Николая Корнацкого, режиссера документального кино Светланы Стасенко и звукорежиссера, индустриального консультанта от студии «Синелаб» Марии Ушениной распределили призы в более чем 10 номинациях. Лауреатом первой премии за лучший игровой фильм стала режиссер Александра Вострова (ВГИК, мастерская О.В. Добрынина) за фильм «Преступление», второе место присудили режиссеру Кристине Шириновой (ВГИК, мастерская В.В. Меньшова, С.В. Урсуляка) за фильм «Барашек», а третье – картине «Призрак» (режиссер Тимур Джураев).

Специальным призом наградили победителя в номинации «лучшее звуковое решение», который уже много лет вручает постоянный партнер смотра – компания CineLab – это картина «Преступление» (звукорежиссер Иван Мартынов). Также в этом году CineLab вручила дополнительный приз от компании – с формулировкой «за талантливое создание звучащего мира в анимационном фильме» звукорежиссеру Татьяне Бибичевой за фильм «Земля саламандр».

Уже традиционная награда была вручена Киноконцерном Мосфильм – его получил фильм «III» (режиссер Егор Самонин, ГИТР, мастерская С.Э. Маца). Также в этом году впервые вручил свой приз Мультимедиа Арт Музей (МАММ) – сертификат на специальный показ своего фильма в кинозале музея получил режиссер Никита Тиманьков за фильм «Новенький» (ВГИК, мастерская Ю.М. Беленького).

На фестиваль 2025 года было представлено более 700 картин. В основной конкурс вошло 125 фильмов: 76 игровых картин, 27 анимаций и 22 документальных фильма. В международный – 20 короткометражных картин из разных частей света: Италия, Бразилия, Индия, Китай, Иран и многие другие страны.

Конкурс представлен студенческими работами 33 киношкол и спецкурсов, 189 участников заявили свою работу как первый фильм. География участников этого года включает Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Архангельск, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Омск – всего более 20 городов.

Фестиваль Святая Анна проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. На протяжении многих лет бессменными организаторами смотра являются генеральный директор Елена Цуканова и программный директор Виктор Прокофьев.

Фестиваль был учрежден в 1993 году – когда молодому кино особенно требовалась поддержка. Главной задачей фестиваля стало формирование нового поколения российских кинематографистов, способных успешно и творчески работать в условиях рынка. Ежегодный смотр молодого кино объединяет в себя конкурсы по всем видам: игровой, документальный, анимационный, и позволяет начинающим кинематографистам со всех уголков страны и зарубежья представить свои фильмы и посмотреть работы своих коллег.

Для многих начинающих кинодеятелей это уникальный шанс показать свои работы широкой публике и оценить творения коллег. Конкурс Святой Анны является той отправной точкой, которая позволяет его участникам уверенно войти в «большое кино». Среди лауреатов фестиваля в разные годы были Тимур Бекмамбетов, Анна Меликян, Борис Хлебников, Жора Крыжовников, Николай Хомерики, Алексей Герман-младший, Иван И. Твердовский, Нигина Сайфуллаева и многие другие.