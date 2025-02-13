Литрес и Notera презентовали литературный бокс с картами для гадания

Уже девятый год в России 14 февраля отмечается Международный день книгодарения, в этот праздник принято узнавать новых авторов и возвращаться к уже знакомым произведениям. Специально к этой дате книжный сервис Литрес и бренд ароматов для дома Notera подготовили эксклюзивный бокс, который позволит по-новому посмотреть на классическую литературу.

Каждая карта в колоде является творческим прочтением оригинального оракула Марии Ленорман. В них вы можете узнать знакомые литературные образы.

Так, «Скарлетт О’Хара» олицетворяет «Женщину» из оригинальной колоды, она указывает на постороннюю девушку, которая окажет значительное влияние на жизнь. Подобно характеру главной героини «Унесённых ветром» Маргарет Митчелл, карта отмечает харизму и яркую индивидуальность, которые помогут противостоять невзгодам и добиваться целей, невзирая на трудности. Карта также может указывать на непостоянство, принося в жизнь интриги и смятение.

«Дуб Болконского» отсылает к карте «Дерево». Для Андрея Болконского из «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого дуб стал символом духовных исканий. Дерево встречает его в тяжёлые моменты жизни: «На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берёз, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой берёзы». А эта мощная карта обещает спокойствие и крепость духа.

В «Развилке» можно увидеть одноимённую карту, она иллюстрирует монолог Гамлета из пьесы Уильяма Шекспира: «Быть или не быть? Вот в чём вопрос?». «Развилка» символизирует распутье, когда нужно принять важное решение, прислушиваясь к интуиции.

К колоде прилагается инструкция с описанием значения карт и несколько вариантов раскладов, а для тех, кто плохо знаком с гаданиями, Литрес собрал специальную подборку книг, благодаря которым можно больше узнать о колоде Ленорман.

Чтобы прочувствовать атмосферу гаданий, бренд Notera добавил в бокс свечу со специальным ароматом Arcane de la Lumière. В нём вы сможете почувствовать ирис, туберозу и иланг-иланг. В базовых же нотах аромата присутствует сандал. Считается, что он раскрывает интуицию, создает атмосферу спокойствия и гармонизирует энергетическое поле.