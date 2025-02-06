В Москве состоялась презентация книги «И для чего-то это хорошо…»

В Доме приемов и торжеств «Империя», прошло яркое и запоминающееся мероприятие, посвященное выходу книги Елены Вселенной «И для чего-то это хорошо…».

Елена Вселенная — писательница, инноватор, создатель международного издательства «People new time», автор самой большой книги в мире «Человек нового времени».

Писательница отпраздновала 33-й день рождения и символично представила миру свою новую книгу. «33 года – особенный возраст в жизни каждого человека – время пробуждения внутренней мудрости, время постижения истины мироздания и его 33-х законов. И эту мудрость, которая является плодом моего личного опыта, поиска и переосмыслений, я дарю вам.

Каждая строка этой книги пропитана безусловной любовью к Творцу и благодарностью за все те жизненные уроки, что были получены мной на этом пути – на пути к истинному знанию», — подчеркнула Елена Вселенная.

Презентация книги стала кульминацией программы, насыщенной сюрпризами и памятными моментами. Поздравить именинницу пришли звезды отечественного шоу-бизнеса: солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, экс-солист музыкальной группы «Triangle Sun» Вадим Капустин, певец Руслан Богатырев. Среди гостей была телеведущая, актриса и модель Анна Калашникова. Также поздравить Елену Вселенную пришли герои книги «Человек нового времени».

Символично, что книга «И для чего-то это хорошо…» белого цвета. Белый — цвет Творца, а книга является настольным пособием о том, как научиться быть творцом своей реальности, понимать глубинные смыслы событий и находить зерно света даже в самых сложных ситуациях.