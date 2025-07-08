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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Генезис: Искусственный интеллект, надежда и душа человечества»: последняя книга Генри Киссинджера

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес выпустил последнее произведение дипломата и эксперта в области международных отношений Генри Киссинджера от издательства «Питер». Работа «Генезис: Искусственный интеллект, надежда и душа человечества», написанная в соавторстве с ведущими IT-инженерами и предпринимателями Крейгом Манди и Эриком Шмидтом, посвящена изучению вызовов и возможностей, связанных с развитием нейросетей. Книги Генри Киссинджера пользуются всё большим спросом у пользователей: за последние три месяца интерес вырос на 72% относительно аналогичного прошедшего периода (03.04–02.07.2025 г. к 03.01–02.04.2025 г.).

Генри Альфред Киссинджер – ведущий мировой интеллектуал, бывший советник по национальной безопасности и государственный секретарь США. Он был идеологом политики разрядки между СССР и Соединенными Штатами во время Холодной войны, а также возглавлял делегацию США на переговорах о завершении вооруженного конфликта во Вьетнаме. За вклад в достижении Парижских соглашений был удостоен Нобелевской премии мира. Труд «Генезис: Искусственный интеллект, надежда и душа человечества» – последняя книга дипломата, написанная при жизни. Совместно с Крейгом Манди и Эриком Шмидтом Киссинджер анализирует последствия революции в области искусственного интеллекта. Исследователи задаются вопросом, как изменится жизнь человека с внедрением нейросетей. ИИ может помочь обществу преодолевать кризисы, совершать научные открытия и вывести людей на новый уровень понимания устройства Вселенной. С другой стороны, есть опасения, что технологии узурпируют способность человека к независимым суждениям и действиям.

Книги Генри Киссинджера привлекают все большее внимание аудитории. С 3 апреля по 2 июля выручка с продаж произведений автора выросла на 72% относительно предыдущих трех месяцев (03.01–02.04.2025 г.) и на 22% при сравнении год к году (03.04–02.07.2025 г. к 03.04–02.07.2024 г.).

Топ-5 самых популярных книг Генри Киссинджера по совокупной выручке во всех моделях монетизации с 3 апреля по 2 июля 2025 года:

  • «Управлять силой. Архитектор нового мирового порядка рассказывает», аудио.
  • «Управлять силой. Архитектор нового мирового порядка рассказывает».
  • «О Китае».
  • «Лидерство».
  • «Искусственный разум и новая эра человечества».
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