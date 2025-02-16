«MUSEUM LOCI. Взгляд архитекторов XXI века» – Музей архитектуры выпустил каталог уникальной выставки

Проект «MUSEUM LOCI. Взгляд архитекторов XXI века» – это увлекательный эксперимент не только по подходу организаторов к сбору экспонатов, но и по дизайну экспозиционного пространства, потребовавшего плотной совместной работы музейной команды, архитекторов и партнерских компаний, на производстве которых идею экспозиции воплотили в металле, стекле и бетоне.

На страницах издания опубликованы все 59 произведений, представленных индивидуальными и коллективными участниками выставки. Большинство из них были созданы специально для проекта. Каталог также включает фотографии оформленной экспозиции, запечатлевшие особенности её концепции и исполнения.

Издание сопровождается вступительным словом инициатора проекта «MUSEUM LOCI. Взгляд архитекторов XXI века», директора Музея архитектуры им. А.В. Щусева Натальи Шашковой, кураторским текстом Анны Мартовицкой и исследованием об истории мировых архитектурных музеев авторства Владимира Фролова.

Книга подготовлена при участии издательства «Кучково поле Музеон».