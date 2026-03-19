Литрес назвал самые популярные книги о счастье

0 марта отмечается Международный день счастья. Специально к этой дате книжный сервис Литрес изучил, какая нон-фикшн-литература о счастье и художественные произведения по теме пользуются наибольшим спросом среди пользователей.

В рейтинг самого популярного нон-фикшна о счастье вошли книги, посвящённые разным аспектам этого состояния: гармоничному развитию личности, смыслу жизни и взаимоотношениям с близкими людьми.

Топ-5 возглавила книга Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», предлагающая целостную систему по изменению своей жизни в лучшую сторону. За ней следует психологический бестселлер Эрика Берна «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений» — книга о коммуникативных сценариях, знание которых позволит избежать ссор и конфликтов с близкими. В тройку лидеров также вошла работа Джона Грэя о поиске взаимопонимания между партнёрами «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Замыкают топ-5 «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» Джона П. Стрелеки и «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» Гэри Чепмена.

Самым популярным автором, посвящающим свою художественную прозу вопросу поиска счастья, стала Мария Метлицкая. Вторая и первая части её романа «Несбывшаяся жизнь» возглавили рейтинг наиболее востребованных произведений по теме, заняв первое и второе место. Книга повествует о судьбе девушки Лизы, которая, несмотря на жизненные трудности, упорно идёт к обретению своего счастья. Аудиоверсии второй и первой части романа заняли четвёртое и пятое месте соответственно. Между ними, на третьей строчке, расположилось произведение Сабрины Филипп «Кафе на острове Сен-Луи. Родственные души всегда находят друг друга» — утешительная история о женских судьбах и обретении настоящей любви.

