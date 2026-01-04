Betsy, Ваня Дмитриенко и «Дискотека Авария» и др.: треки, под которые встречали Новый год

Стриминговый сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания треков в новогоднюю ночь и составил два рейтинга: в первый вошли синглы, посвященные празднику, а второй представлен общим топом самых популярных песен, звучавших с 31 декабря по 1 января включительно. Лидером в обоих чартах стал трек «Под Новый Год» от Betsy и Ded M. Чаще остальных групп тематический плейлист включали женщины и представители поколения Х. Новгородская область стала регионом, у жителей которого год к году значительнее всего поднялось новогоднее настроение.

В России в ночь с 31 декабря на 1 января отметили Новый год – праздник, символизирующий начало следующего календарного цикла. «КИОН Музыка» оценила прослушивания треков в эти два дня (31.12.2025 г. – 01.01.2026 г.), чтобы определить, с какими песнями россияне провели торжество. На первом месте в рейтинге самых популярных синглов, посвященных праздничным дням, оказался трек «Под Новый Год» от Betsy и Ded M. Серебро – у группы «Дискотека Авария», исполнившей проверенный временем хит «Новогодняя». Бронза досталась артистке Sasha Komovich с «Расскажи, Снегурочка». Песня Last Christmas в исполнении Wham! на четвертой позиции, а замыкает топ-5 шведская группа ABBA и их трек Happy New Year.

Новгородская область – регион, у жителей которого заметнее всего поднялось новогоднее настроение. Год к году (31.12.2025 г. – 01.01.2026 г. к 31.12.2024 г. – 01.01.2025 г.) число прослушиваний тематических праздничных песен в этой местности выросло на 195%. Следом расположились Псковская (+191%) и Оренбургская (+182%) области. За ними – Республика Алтай (+166%), немногим опередившая Ханты-Мансийский автономный округ (+165%). В целом по стране зафиксирован рост интереса к подобным песням на 79%. Относительно социально-демографических данных в лидерах женщины (54% против 46%) и представители поколения Х (45%, возраст от 42 до 58 лет).

В список самых прослушиваемых треков в новогоднюю ночь вошли: