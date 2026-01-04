Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUBetsy, Ваня Дмитриенко и «Дискотека Авария» и др.: треки, под которые встречали...

Betsy, Ваня Дмитриенко и «Дискотека Авария» и др.: треки, под которые встречали Новый год

T1
By T1
95
заглушка

Стриминговый сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания треков в новогоднюю ночь и составил два рейтинга: в первый вошли синглы, посвященные празднику, а второй представлен общим топом самых популярных песен, звучавших с 31 декабря по 1 января включительно. Лидером в обоих чартах стал трек «Под Новый Год» от Betsy и Ded M. Чаще остальных групп тематический плейлист включали женщины и представители поколения Х. Новгородская область стала регионом, у жителей которого год к году значительнее всего поднялось новогоднее настроение.

В России в ночь с 31 декабря на 1 января отметили Новый год – праздник, символизирующий начало следующего календарного цикла. «КИОН Музыка» оценила прослушивания треков в эти два дня (31.12.2025 г. – 01.01.2026 г.), чтобы определить, с какими песнями россияне провели торжество. На первом месте в рейтинге самых популярных синглов, посвященных праздничным дням, оказался трек «Под Новый Год» от Betsy и Ded M. Серебро – у группы «Дискотека Авария», исполнившей проверенный временем хит «Новогодняя». Бронза досталась артистке Sasha Komovich с «Расскажи, Снегурочка». Песня Last Christmas в исполнении Wham! на четвертой позиции, а замыкает топ-5 шведская группа ABBA и их трек Happy New Year.

Новгородская область – регион, у жителей которого заметнее всего поднялось новогоднее настроение. Год к году (31.12.2025 г. – 01.01.2026 г. к 31.12.2024 г. – 01.01.2025 г.) число прослушиваний тематических праздничных песен в этой местности выросло на 195%. Следом расположились Псковская (+191%) и Оренбургская (+182%) области. За ними – Республика Алтай (+166%), немногим опередившая Ханты-Мансийский автономный округ (+165%). В целом по стране зафиксирован рост интереса к подобным песням на 79%. Относительно социально-демографических данных в лидерах женщины (54% против 46%) и представители  поколения Х (45%, возраст от 42 до 58 лет).

В список самых прослушиваемых треков в новогоднюю ночь вошли:

  • «Под Новый Год» – Betsy, Ded M;
  • «Базовый минимум» – Sabi, MIA BOYKA;
  • «Жиганская» – Jakone, Kiliana;
  • «Новогодняя» – «Дискотека Авария»;
  • «БАНК» – ICEGERGERT, Zivert;
  • «Расскажи, Снегурочка» – Sasha Komovich;
  • «Худи» – Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO;
  • «Силуэт» – Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд;
  • «Матушка» – Татьяна Куртукова;
  • «Советский Союз» – Керсари.
Предыдущая статья
Более 54 тысяч человек стали гостями Лектория ВДНХ и Арт-лаборатории ВДНХ
Следующая статья
Питер Гэбриэл выпустил сингл «Been Undone»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru