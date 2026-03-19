Россияне рассказали, чего ждут от первого свидания

Идеальное первое свидание для большинства россиян оказывается максимально простым. Лидером во всех возрастных группах стала прогулка и кофе навынос — такой формат выбирают от 27% мужчин до 42% женщин. На втором месте — спонтанное свидание без заранее продуманного сценария. Более камерные варианты также остаются популярными: среди молодых мужчин домашний формат с едой, разговорами и просмотром сериалов занимает первое место (31%).

При этом поход в кино — один из классических сценариев свидания — сохраняет стабильную популярность, хотя чаще оказывается дополнительным вариантом: его выбирают около 6–11% респондентов разных возрастов.

Отдельный вопрос исследования был посвящен финансовой стороне первого свидания. Большинство россиян по-прежнему придерживаются традиционной модели: мужчина должен платить. Так считают 55–70% мужчин в разных возрастных группах и около 60–65% женщин до 40 лет. Однако с возрастом взгляды постепенно меняются: среди женщин старше 50 лет доля сторонниц этой позиции снижается до 40%, а почти треть респонденток предпочитает договариваться о счете или платить тому, кто пригласил.

Главным условием успешного свидания большинство участников опроса называют эмоциональный контакт. Мужчины чаще всего выбирают «легкость и юмор», а также ощущение того, что удалось «поймать одну волну» с партнером. Женщины также ставят на первое место легкость общения и дружескую атмосферу. Романтика при этом оказывается менее значимой: ее называют главным фактором лишь 4–7% респондентов.

Среди вещей, способных испортить первое свидание, респонденты чаще всего называют постоянное сидение в телефоне, несовпадение ожиданий и разговоры о бывших партнерах. С возрастом особенно чувствительным становится фактор ожиданий: среди женщин 40+ почти 40% считают именно его главным риском неудачного свидания.

Исследование также показало, что представления о любви и отношениях во многом формируются культурой кино и сериалов. Молодые респонденты чаще всего вдохновляются отношениями Кости и Насти из сериала «Кухня», Эдварда и Беллы из «Сумерек» и Джека и Роуз из «Титаника». Среди аудитории 30–40 лет популярны пары из ситкомов и ромкомов — Кэрри и Мистер Биг из «Секса в большом городе», Чендлер и Моника из «Друзей», а также мистер Дарси и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения».

У старших поколений список ориентиров заметно отличается и чаще связан с классическим кино. Среди респондентов старше 50 лет лидируют Катя и Гоша из фильма «Москва слезам не верит», Скарлетт и Ретт из «Унесенных ветром», а также герои советских лент — Надя и Женя из «Иронии судьбы» и Василий и Надежда из фильма «Любовь и голуби».

Результаты исследования показывают, что несмотря на распространенность приложений для знакомств, свидания сегодня происходят реже, чем принято считать. При этом ожидания от первой встречи остаются довольно простыми: россияне чаще выбирают легкий и непринужденный формат, где главное — разговор, чувство юмора и эмоциональная совместимость. А образ идеальной пары по-прежнему во многом формируется историями любви из кино и сериалов.