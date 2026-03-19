1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Россияне рассказали, чего ждут от первого свидания

сцена из фильма москва слезам не верит
Фото предоставлено пресс-службой KION

Идеальное первое свидание для большинства россиян оказывается максимально простым. Лидером во всех возрастных группах стала прогулка и кофе навынос — такой формат выбирают от 27% мужчин до 42% женщин. На втором месте — спонтанное свидание без заранее продуманного сценария. Более камерные варианты также остаются популярными: среди молодых мужчин домашний формат с едой, разговорами и просмотром сериалов занимает первое место (31%).

При этом поход в кино — один из классических сценариев свидания — сохраняет стабильную популярность, хотя чаще оказывается дополнительным вариантом: его выбирают около 6–11% респондентов разных возрастов.

Отдельный вопрос исследования был посвящен финансовой стороне первого свидания. Большинство россиян по-прежнему придерживаются традиционной модели: мужчина должен платить. Так считают 55–70% мужчин в разных возрастных группах и около 60–65% женщин до 40 лет. Однако с возрастом взгляды постепенно меняются: среди женщин старше 50 лет доля сторонниц этой позиции снижается до 40%, а почти треть респонденток предпочитает договариваться о счете или платить тому, кто пригласил.

Главным условием успешного свидания большинство участников опроса называют эмоциональный контакт. Мужчины чаще всего выбирают «легкость и юмор», а также ощущение того, что удалось «поймать одну волну» с партнером. Женщины также ставят на первое место легкость общения и дружескую атмосферу. Романтика при этом оказывается менее значимой: ее называют главным фактором лишь 4–7% респондентов.

Среди вещей, способных испортить первое свидание, респонденты чаще всего называют постоянное сидение в телефоне, несовпадение ожиданий и разговоры о бывших партнерах. С возрастом особенно чувствительным становится фактор ожиданий: среди женщин 40+ почти 40% считают именно его главным риском неудачного свидания.

Исследование также показало, что представления о любви и отношениях во многом формируются культурой кино и сериалов. Молодые респонденты чаще всего вдохновляются отношениями Кости и Насти из сериала «Кухня», Эдварда и Беллы из «Сумерек» и Джека и Роуз из «Титаника». Среди аудитории 30–40 лет популярны пары из ситкомов и ромкомов — Кэрри и Мистер Биг из «Секса в большом городе», Чендлер и Моника из «Друзей», а также мистер Дарси и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения».

У старших поколений список ориентиров заметно отличается и чаще связан с классическим кино. Среди респондентов старше 50 лет лидируют Катя и Гоша из фильма «Москва слезам не верит», Скарлетт и Ретт из «Унесенных ветром», а также герои советских лент — Надя и Женя из «Иронии судьбы» и Василий и Надежда из фильма «Любовь и голуби».

Результаты исследования показывают, что несмотря на распространенность приложений для знакомств, свидания сегодня происходят реже, чем принято считать. При этом ожидания от первой встречи остаются довольно простыми: россияне чаще выбирают легкий и непринужденный формат, где главное — разговор, чувство юмора и эмоциональная совместимость. А образ идеальной пары по-прежнему во многом формируется историями любви из кино и сериалов.

