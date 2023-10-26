Сцена из спектакля «ВОДА»

Междисциплинарность уже давно неотъемлемая часть нашей жизни – это касается и методик образовательной системы, и подходов в бизнесе, и в культуре. И для того, чтобы смотреть на мир максимально широко, нужно быть восприимчивым к новым течениям, не разделяя мир на предметы и сферы. Искусство сегодня также не может существовать в вакууме, не впитывать и преломлять через свою оптику другие сферы жизни человека. Например, науку.

«Сайнс-арт» (от англ. science-art «наука-искусство», также называют sci-art) — один из таких случаев синтеза двух сфер — науки и искусства, возникший во второй половине XX века. Он включает массу форм: от био-арта — работы с живыми организмами и тканями — до творчества нейросетей. Научные исследования становятся основой для художественного высказывания в форме инсталляций или перформансов.

В России сайнс-арт развивается с небольшим запаздыванием по сравнению с западным, сообщество не велико, но в контексте инсталляционного искусства мы уже можем выделить лидеров этого направления, среди которых уральская арт-группа «Куда бегут собаки», медиахудожник Дмитрий Морозов (::vtol::), художник Сергей Катран и другие. Кроме того, с появлением специальных программ в институциях на отечественном рынке появилась целое коммьюнити молодых сайнс-арт художников - выпускников ArtTECH Университета науки и технологий «МИСиС», Школа дизайна НИУ ВШЭ, Институт современного искусства, Университет ИТМО и Сколтех.

Цель сайнс-арт искусства - установить мост между наукой и искусством, позволить зрителям воспринимать научную информацию не только логически, но и эмоционально, через эстетическое и творческое воздействие. Как говорят исследователи, сайнс-арт – это алхимическое соединение науки и искусства, порождающее «философский камень». Сайнс-арт — это философское размышление о трудных проблемах современной науки, воплощенных в художественных практиках.

Сцена из спектакля «PLUMBUM»

«Наука исследует абсолютные категории и создает дисциплинированное мышление, но в то же время, она отказалась от эмоций и чувств. Важно, чтобы наука со всеми ее разработками и сухими концепциями могла поставлять новые смыслы в культуру – тогда в сознании людей – массового зрителя – она станет ближе и начнет формировать новые взгляды. Одной из таких форм, мне кажется, является перформанс и театр в этом ключе, затрагивая чувства зрителя, становится эффективным проводником смыслов и запечатлевающихся ярких образов», - считает Илья Вольнов, куратор сайнс-арт выставок, кандидат технических наук, доцент, директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета (Москва).

В последние пару лет действительно стали появляться сайнс-арт эксперименты на территории театра. Сайнс-арт спектакли обычно включают элементы визуального искусства, музыки, танца, сценического дизайна и научных исследований. Эти спектакли стремятся пролить свет на научное знание и вдохновить публику на рефлексию и обсуждение сложных научных концепций через художественное исполнение. Одной из первых российских независимых компаний в этом ключе стала работать арт-команда проекта IZOTOP.LAB. С 2021 года команда проекта ездит по России и создает спектакли-копродукции в регионах страны с российскими театрами, выбирая основой для театральных опытов научные исследования в той или иной области.

«Проект IZOTOP.LAB изначально мной задумывался, как платформа для экспериментов на стыке театра и науки, в которых соединяются цифровые технологии, искусство и научные исследования, изучающие человека и глобальные гуманитарные мировые вопросы», - говорит автор концепции проекта – режиссер и хореограф Ярослав Францев, основатель компании RADI SVETA.

Так, в сезоне проекта 2021 – 2022 годов командой был создан триптих о Теории Времени, в основу которого были взяты идеи и концепции астрофизика Николая Козырева. Все три спектакля являются мультижанровыми проектами, соединяющими в себе физический театр, современный танец, инсталляцию и экспериментальный саунд-дизайн. К спектаклю Челябинского театра современного танца «PLUMBUM» саундскейп был полностью сочинен из звуков металла (композитор Евгений Климин). Художественной основой визуального решения спектакля «ЭФИР», созданного ля калужского Инновационного театра балета, стали картины из многолетнего цикла работ «Инварианты» сайнс-арт художника, математика, кандидата технических наук – Светланы Калистратовой. Смысловой и драматургической основой третьей части триптиха – спектакля «ВОДА», поставленного в Москве, стали теория памяти воды, разработанная доктором биологических наук Станиславом Зениным, и работы искусствоведа, религиоведа и автора концепции иеротопии (науке о создании сакральных пространств) Алексея Лидова.

Сцены из спектакля «КОКОН»

В сезоне 2023-2024 года команда выбрала для творческого исследования непростую тему – онкологию, а научными консультантами команды стали практикующие врачи из двух городов – Нижнего Новгорода и Архангельска. Как и в прошлом сезоне команда нацелена на создание многочастного проекта – в этот раз это диптих.

В марте зрителям Нижнего Новгорода был представлен первая часть двухчастной истории - спектакль-инсталляция «КОКОН», который создавался командой IZOTOP.LAB при партнерстве с мультимедиа-арт-пространством ЦЕХ и лидерами в области мультимедиа-технологий – компанией DREAMLASER. В качестве консультанта от науки с режиссером Ярославом Францевым работал хирург-онколог Университетской клинической больницы №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Судаков.

Для авторов важно сосредоточиться на вопросах жизни, а не смерти.

«Рак для нас – это табу, это не принято обсуждать. Люди предпочитают не знать, бояться даже подумать, а мне, работая над этим материалом, как раз хочется донести, что открыто говорить об этом важно, как и ежегодно проверять собственное здоровье. Я рассматриваю рак как точку отсчета для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тот момент, когда у человека уже нет вариантов не смотреть в себя, не замечать собственных «тараканов» в голове. Когда все неважное становится еще более неважным, а ценности по сердцу и подлинные смыслы обретают плотность», - рассказывает о проекте режиссер-постановщик Ярослав Францев. Спектакль «КОКОН» соединяет современный танец, физический театра и световую инсталляцию, а перед входом зрителей ждет аудиоинсталляция с записанными на плееры историями людей, в жизни которых случилась болезнь. Их чувства и осознания, любовь к жизни и мудрость, глобальные переосмысления и поиск опоры. Посмотреть спектакль можно в эти выходные – 28 и 29 октября в 18:00 в Музее Москвы. Подробности на сайте.

Второй частью диптиха стал спектакль «ОК_НО», созданный в копродукции с Архангельским театром драмы им. М. В. Ломоносова. Основой спектакля стала документальная пьеса Любовь Винк, сотканная из реальных историй людей, в чьей жизни произошел рак. Случайные числа, выпадающие на игровых кубиках (их актеры предлагают бросить зрителям), формируют композицию спектакля и потому один и тот же спектакль никогда не повторяется. «Если рассматривать жизнь как путь, то в нем есть только две заданные точки – рождение и смерть. Причем, если рождение как будто можно спрогнозировать, то смерть – невозможно в силу того, что никогда не ясно, когда она наступит. Но мы точно знаем, что любой человек уйдет. Таким же образом выстроен и спектакль – есть четко заданные начало и конец пути, но все, что будет между ними, мы отдаем на волю случая», - рассказывают авторы проекта. Консультантом от науки в этой части проекта выступил Михаил Вальков - онколог, заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии Северного государственного медицинского университета.

Сайнс-арт спектакли, как и любая другая форма искусства, являются интердисциплинарным жанром. Они предлагают публике уникальный опыт восприятия научной информации и представления о ней, открывая новые пути для творческой коммуникации и понимания науки.

Взаимодействие с культурой ценно и выгодно для науки по нескольким причинам:

Популяризация науки: Сайнс-арт спектакли предоставляют возможность широкой публике увидеть науку в совершенно новом свете. Они могут визуализировать сложные научные концепции и темы через художественное выражение и воздействие.

Сайнс-арт спектакли предоставляют возможность широкой публике увидеть науку в совершенно новом свете. Они могут визуализировать сложные научные концепции и темы через художественное выражение и воздействие. Пересечение дисциплин: Сайнс-арт спектакли помогают сформировать пересечение между наукой и искусством, объединяя представителей разных дисциплин. Они предлагают платформу для ученых, художников, танцоров, музыкантов и других творческих профессионалов для совместного творчества и обмена идеями.

Сайнс-арт спектакли помогают сформировать пересечение между наукой и искусством, объединяя представителей разных дисциплин. Они предлагают платформу для ученых, художников, танцоров, музыкантов и других творческих профессионалов для совместного творчества и обмена идеями. Рефлексия: Сайнс-арт спектакли могут создать платформу для обсуждения научных и социальных тем, вдохновить зрителя на живой диалог на сложную тему, о которой ранее он говорить боялся или чувствовал себя неуверенно.

Итак, сайнс-арт – это объемное и плодотворное поле для исследований, в котором встречаются два кардинально разных типа людей – ученый и художник. И благодаря этому подходу рождается совершенно новый «философский камень», помогающий осмыслить тот или иной феномен современной науки как с эстетической, так и с научной точек зрения.

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