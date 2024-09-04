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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРоссияне выбирают спектакли по содержанию, известным артистам и отзывам в Интернете

Россияне выбирают спектакли по содержанию, известным артистам и отзывам в Интернете

editor
By editor
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занавес - художник NESNOVA™

Большинство россиян при выборе постановки для вечернего похода в театр ориентируются на содержание и тематику (53%), а также на наличие известных актеров в списке исполнителей ролей (37%), выяснили в МТС Live в ходе опроса потребителей в преддверии театрального сезона. Исследование проводилось среди 1200 россиян из всех регионов РФ.

Следующими по значимости факторами для выбора спектакля стали отзывы в Интернете (35,4%), литературная основа спектакля (17,9%) и личность режиссера (9,5%).

Интересно, что наиболее предпочтительными жанрами театрализованных постановок россияне назвали драматический спектакль (41%), мюзикл (19%) и оперу (13%).

«Результаты опроса подтверждают данные, которые мы видим по продажам билетов наших билетных витрин. Мы наблюдаем устоявшуюся тенденцию в стране – у людей большой интерес к театру, они готовы тратить деньги на культурный досуг и приобщать к нему родственников и друзей.

Особенно важно для нас как для продюсерской компании было подтвердить интерес людей к мюзиклам. Жанр становится все более популярным в России, у него есть своя аудитория, которая продолжает расти», – комментирует директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.

В качестве спутника для просмотра спектаклей респонденты чаще всего выбирают партнера – этот вариант отметили предпочтительным более 68% участников опроса. Реже компанию составляют друзья (13,7%) и родители (6,1%).

За билет на спектакль большинство россиян готовы отдать 3-5 тыс. рублей (44,5% опрошенных). Билеты за 1-3 тыс. рублей предпочтут 28% респондентов, за 5-10 тыс. рублей – 14,4%. При этом, большинство опрошенных посещают театр 2-3 раза в год. Также, 12,9% респондентов отметили, что ходят в театр в основном по праздникам, чаще всего – на день рождения.

Изображение – NESNOVA™

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