Россияне выбирают спектакли по содержанию, известным артистам и отзывам в Интернете

Большинство россиян при выборе постановки для вечернего похода в театр ориентируются на содержание и тематику (53%), а также на наличие известных актеров в списке исполнителей ролей (37%), выяснили в МТС Live в ходе опроса потребителей в преддверии театрального сезона. Исследование проводилось среди 1200 россиян из всех регионов РФ.

Следующими по значимости факторами для выбора спектакля стали отзывы в Интернете (35,4%), литературная основа спектакля (17,9%) и личность режиссера (9,5%).

Интересно, что наиболее предпочтительными жанрами театрализованных постановок россияне назвали драматический спектакль (41%), мюзикл (19%) и оперу (13%).

«Результаты опроса подтверждают данные, которые мы видим по продажам билетов наших билетных витрин. Мы наблюдаем устоявшуюся тенденцию в стране – у людей большой интерес к театру, они готовы тратить деньги на культурный досуг и приобщать к нему родственников и друзей.

Особенно важно для нас как для продюсерской компании было подтвердить интерес людей к мюзиклам. Жанр становится все более популярным в России, у него есть своя аудитория, которая продолжает расти», – комментирует директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.

В качестве спутника для просмотра спектаклей респонденты чаще всего выбирают партнера – этот вариант отметили предпочтительным более 68% участников опроса. Реже компанию составляют друзья (13,7%) и родители (6,1%).

За билет на спектакль большинство россиян готовы отдать 3-5 тыс. рублей (44,5% опрошенных). Билеты за 1-3 тыс. рублей предпочтут 28% респондентов, за 5-10 тыс. рублей – 14,4%. При этом, большинство опрошенных посещают театр 2-3 раза в год. Также, 12,9% респондентов отметили, что ходят в театр в основном по праздникам, чаще всего – на день рождения.

Изображение – NESNOVA™