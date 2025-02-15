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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Литрес выяснил, в каких регионах России мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

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Литрес выяснил, в каких регионах России мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

editor
By editor
47
любовь

Книжный сервис Литрес проанализировал интерес к современным любовным романам среди мужской аудитории пользователей в разных регионах России за последние 12 месяцев (14 февраля 2024 – 14 февраля 2025 года). Больше всего мужчины интересуются подобной литературой в Иркутской области. На втором месте — Красноярский край, на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область.

14 февраля во многих странах мира отмечается День всех влюбленных. Специально к этой дате Литрес изучил внутренние данные аналитических платформ и определил регионы, в которых мужчины больше всего интересуются современными любовными романами. В рейтинг попали те регионы, в которых просмотры/визиты сайта и приложения с подобными книгами составляют наибольший процент от общего количества просмотров и визитов. Интерес изучался отдельно в рамках каждого региона.

На первом месте среди регионов оказалась Иркутская область. Современные любовные романы тут пользуются наибольшей популярностью у молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Вторая строчка рейтинга — у Красноярского края. Самыми небезразличными к сюжетам о любви оказались мужчины, чей возраст составляет от 25 до 34 лет.

Бронза — у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь романы больше всего привлекают пользователей от 35 до 44 лет.

На четвертом месте — Республика Башкортостан. Лидерами по уровню интереса к современным любовным романам стала молодежь: подобными книгами чаще всего интересуется мужская аудитория от 18 до 24 лет.

Топ-5 замыкает Ростовская область. Страницы сайта или приложения сервиса с любовными романами посещают преимущественно мужчины в возрастной категории от 55 лет и старше.

Следом, на шестой позиции, расположился Ставропольский край. Истории о любви в регионе пользуются спросом у представителей мужского пола в возрасте 35-44 лет.

Седьмая строчка — у Самарской области. Романы здесь вызывают самый сильный интерес у мужчин от 25 до 34 лет.

На восьмом месте — Москва и Московская область. Возраст пользователей столицы варьируется в пределах 35-44 лет.

Замыкают топ-10 регионов, в которых мужчины неравнодушны к любовным романам, Воронежская и Новосибирская области.

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