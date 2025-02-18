«Смута»: большое обновление игры

Компания «Сайберия Нова» подготовила итоговое обновление для игры «Смута». В нём будут доработаны диалоги, появятся новые сюжетные квесты и исчезнут ошибки. Кроме того, разработчики представят новый альбом с саундтреками к игре. Оценить доработки игроки смогут уже сегодня, 18 февраля.

«Мы готовим очередное масштабное обновление для «Смуты». Этот итоговый патч, завершающий большой и сложный процесс обновления игры, о котором мы говорили в ноябре прошлого года. Все намеченные цели достигнуты: мы полностью переозвучили голоса героев, проработали игровые механики, обновили несколько десятков квестов и исправили многие технические недочёты. Мы готовы двигаться дальше и сейчас сосредоточимся на обещанном продолжении истории, не забывая при этом о технической поддержке нашего флагманского продукта», — рассказал генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Финальное масштабное обновление игры «Смута», созданной при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), включает в себя:

полную переозвучку всех диалогов игровых и второстепенных персонажей: 168 героев игры заговорят новыми голосами;

исправлены и доработаны более 100 игровых квестов. Какие-то из них стали динамичнее, какие-то грустнее, чтобы показать переживания персонажа.

доработано большое количество технических проблем, в том числе незначительных.

изменения коснутся и визуала, в частности, улучшена цветопередача, отображение предметов и других игровых элементов.

Большой акцент при разработке игры был сделан на музыкальном сопровождении. Сюжет игры дополняют музыкальные композиции, часть из них ранее уже была представлена на музыкальных сервисах. Совместно с обновлением игры на интернет-площадках Яндекс Музыка и VK Музыка 18 февраля выходит второй альбом с треками из игры, послушать который смогут как любители «Смуты», так и поклонники фолк-рока и других направлений.