РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Смута»: большое обновление игры

«Смута»: большое обновление игры

editor
By editor
20
заглушка

Компания «Сайберия Нова» подготовила итоговое обновление для игры «Смута». В нём будут доработаны диалоги, появятся новые сюжетные квесты и исчезнут ошибки. Кроме того, разработчики представят новый альбом с саундтреками к игре. Оценить доработки игроки смогут уже сегодня, 18 февраля.

«Мы готовим очередное масштабное обновление для «Смуты». Этот итоговый патч, завершающий большой и сложный процесс обновления игры, о котором мы говорили в ноябре прошлого года. Все намеченные цели достигнуты: мы полностью переозвучили голоса героев, проработали игровые механики, обновили несколько десятков квестов и исправили многие технические недочёты. Мы готовы двигаться дальше и сейчас сосредоточимся на обещанном продолжении истории, не забывая при этом о технической поддержке нашего флагманского продукта», — рассказал генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Финальное масштабное обновление игры «Смута», созданной при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), включает в себя:

  • полную переозвучку всех диалогов игровых и второстепенных персонажей: 168 героев игры заговорят новыми голосами;
  • исправлены и доработаны более 100 игровых квестов. Какие-то из них стали динамичнее, какие-то грустнее, чтобы показать переживания персонажа.
  • доработано большое количество технических проблем, в том числе незначительных.
  • изменения коснутся и визуала, в частности, улучшена цветопередача, отображение предметов и других игровых элементов.

Большой акцент при разработке игры был сделан на музыкальном сопровождении. Сюжет игры дополняют музыкальные композиции, часть из них ранее уже была представлена на музыкальных сервисах. Совместно с обновлением игры на интернет-площадках Яндекс Музыка и VK Музыка 18 февраля выходит второй альбом с треками из игры, послушать который смогут как любители «Смуты», так и поклонники фолк-рока и других направлений.

Предыдущая статья
Betsy «зажигает с новой силой»!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru