LiveLib подвел итоги литературного челленджа Книжный вызов-2023

Книжный рекомендательный сервис LiveLib, который входит в группу компаний «ЛитРес», подвел итоги Книжного вызова - 2023 — главного литературного ежегодного челленджа, участие в котором может принять каждый зарегистрированный пользователь LiveLib. Всего в проекте приняли участие свыше 155 000 человек со всего мира. Самой популярной книгой по количеству прочтений стал любовный роман «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд, наиболее востребованными жанрами оказались классическая литература и фэнтези, а топ авторов возглавил американский писатель Стивен Кинг.

Книжный рекомендательный сервис LiveLib (входит в группу компаний «ЛитРес») подвел итоги Книжного вызова - 2023 — главного литературного ежегодного челленджа для всех зарегистрированных пользователей LiveLib. Суть проекта заключается в том, что каждый на сайте может указать количество книг, которое он планирует прочитать и послушать за год. Определившись с целью, пользователь с помощью специального виджета может отслеживать статистику по прочитанным книгам, составлять удобный график знакомства с литературой и получать книжные рекомендации. Проанализировав данные по прочтениям 155 000 человек, принявших участие в проекте в прошлом году, LiveLib составил рейтинг самых популярных среди них книг, авторов и жанров.

Первое место в рейтинге произведений принадлежит роману «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд. На втором месте — научно-фантастический рассказ «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Бронза — у истории про хрупкую первую любовь между двумя одинокими подростками «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн, самого издаваемого автора по итогам января-сентября 2023 года по данным Российской книжной палаты. Топ-5 замыкают еще один роман Анны Джейн «Восхитительная ведьма» и бестселлер в жанре фэнтези «Мара и Морок» Лии Арден.

Топ самых популярных жанров возглавляет классическая литература, на втором месте — фэнтези, на третьем — современная проза. Следом идут любовные романы и детективы. Наиболее востребованным автором стал американский писатель Стивен Кинг. Серебро — у автора любовных историй Анны Джейн, а третья позиция досталась Агате Кристи, мастеру классической детективной прозы. Замыкают топ-5 автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг и российская писательница Ася Лавринович.