«Свидание с Россией. Сибирский характер»: Кинофестиваль в Омске

В Омске и Омской области с онлайн трансляцией в России и за рубежом состоится I Всероссийский кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер».

«Главная идея фестиваля – привлечь больше внимания к очень важному этапу в жизни нашего государства, проведению Специальной военной операции, поддержке наших вооруженных сил в регионах, - рассказал президент фестиваля, режиссёр, продюсер, руководитель международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александр Ильин. – Тематика нашего фестиваля связана и с идеей возрождения экономики России, о чем постоянно говорит Владимир Путин в своих выступлениях, направить молодежь в реальные отрасли экономики. Кроме этого, наш фестиваль будет посвящен Году семьи, объявленному в России. Команда проекта ставит перед собой цель оказать содействие талантливым кинематографистам, работающим в жанре патриотического кинематографа, чьё творчество несёт духовность и эстетическую новизну, пропаганду среди зрительской аудитории лучших произведений отечественного семейного, патриотического, научно-популярного кино».

Волонтёр Государственного фонда «Защитники Отечества», член оргкомитета фестиваля Алёна Хоценко поблагодарила организаторов за проведение этого фестиваля на омской земле:

«Прекрасно, что фестиваль пройдёт у нас, еще и в такой прекрасный год – Год семьи. Это важно для нас потому, что регион не до конца оцененный. У нас тут столько всего, может мы и сами уже этого не замечаем, а люди с глубоким творческим взглядом нам рассказывают хорошее об Омской области. Такие проекты придают нам уверенности, что всё будет хорошо, привлекают молодежь, показывают им, где они живут, как тут хорошо и чем здесь можно заниматься».

Аудитория фестиваля не будет ограничена лишь Омской областью, так как на сайте фестиваля в режиме онлайн станут транслироваться все значимые мероприятия, программа документальных и научно-популярных фильмов киносмотра.

«Конкурсную программу фестиваля можно разбить на три больших блока: документальные фильмы, хронометражем до 90 мин, научно-популярные и игровые. Все картины должны быть не старше 2021 года и соответствовать тематике нашего фестиваля. Приём заявок от участников объявляю открытым», – отметила директор фестиваля, продюсер, член Союза кинематографистов РФ Ксения Ильина.

«Все фильмы будут отбираться профессиональной командой, программный директор документальных и научно-популярных фильмов», – рассказала директор программ Открытого фестиваля документального кино «Россия», программный директор и член жюри российских и зарубежных кинофестивалей Инна Демежко и программный директор игровых фильмов - психолог, продюсер, сценарист, программный директор российских и зарубежных кинофестивалей Анна Пендраковская.

Кроме того, в рамках фестиваля будет работать Молодёжная кинолаборатория. Под руководством профессиональных кинематографистов, признанных мастеров участники пройдут весь путь от идеи до создания фильма по основной тематике проекта. Презентация созданных короткометражных фильмов и видеороликов состоится в рамках Всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер» в Омске весной.

Художественный руководитель кинолаборатории – руководитель мастерской неигрового кино ВГИК им. С.А. Герасимова, режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Осипов. Руководитель творческих направлений кинолаборатории – режиссёр кино и телевидения, продюсер, участник Международных кинофестивалей Елена Алфёрова. В работе лаборатории примут участие педагоги-кураторы направлений – известные кинематографисты Максим Ловков, Нина Комарова, Олег Богатов.

Организаторы киносмотра – Правительство Омской области, Администрация г. Омска, Некоммерческое партнерство Содействия развитию кино и туризма «КиТ», Киновидеоцентр и Омский Дом кино. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.