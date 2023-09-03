Lora Om о ложных целях, поиске смысла жизни в новом сингле «Зачем» в коллаборации с битмейкером Fliflo M

Музыка Lora Om - это некое музыкальное путешествие, которое затронет слабости слушателя и поможет их осознать и принять. Чтобы быть собой и разным - правильным или неправильным. Её музыка написана в жанре поп, синтипоп.

Переплетения в музыке Lora Om звуков электрогитар с атмосферными звуками синтезаторов и другими синтетическими эффектами затрагивают разные состояния души - разрушительную и созидающую и передают характер жизненных ситуаций, которые происходят с людьми. Резонируя с внутренней болью и грустью слушателя, эта музыка входит в унисон с его состоянием, тем самым сопереживая ему.

На звучании отразилось много поворотных событий, которые проявлялись одновременно в темных и в светлых проявлениях. Были разрушительными и созидающими: потери - приобретения. Темная полоса жизни сменялась светлой, были и внутренние трансформации, которые помогли не сдаваться и идти вперед. Всё это вылилось в этот характер музыки, который сейчас есть.

Аранжировки к синглам «Feel You» и «Отпусти себя» Lora Om сочиняла и записывала полностью сама, как композитор. Она так же участвует в создании треков в коллаборации с музыкантами: Fliflo M., IMMNNC.

Недавно состоялась премьера нового сингла «Зачем». Эта песня была написана в период жизни певицы, когда у нее был экзистенциальный кризис о поиске смысла жизни, смысла всего, что мы делаем и для чего живем. В ключевых строчках «Зачем мне себя искать?» отображается экзистенциальный вопрос о смысле существования, о ложных целях в жизни, когда у человека появляется отчаяние при тщетном поиске себя в нынешнее время «успешного успеха». Идея этого сингла - побудить слушателя поверить в то, что жизнь — это некое путешествие и иногда лучший способ найти себя — это отпустить ситуацию и наслаждаться поездкой.

Саунд-дизайн трека «Зачем» отличается от предыдущих синглов Lora Om наложенным на вокал электронным эффектом «автотюн», который придает некий электронный, синтетический окрас тембру голоса певицы. Связано это с любовью музыкальным экспериментам и к стилю синти-панк.

Этот сингл создан в коллаборации совместно с музыкантом, композитором и битмейкером Fliflo M., который написал бит для этой песни. Некоторые партии были записаны на синтезаторе MicroKorg со звучанием 1980-х годов.

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