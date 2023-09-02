«ДОМ УБИТ»: ПЕСНЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН УСЛЫШАТЬ КАЖДЫЙ

В первый день осени 2023 года, известный композитор и музыкальный продюсер Сергей Ревтов, записал и выпустил песню «Дом убит», в основу которого легли стихи Михаила Гуцериева. Автор музыки впервые выступил в роли исполнителя.

Дом убит в переулке распятом —

Безымянная жертва времён…

Взгляд войны беспощадно крылатый.

Дом невинный жестоко казнён.

Песня «Дом убит» о воспоминаниях главного героя, пронизанные болью, сочувствием и состраданием ко всему сущему. Автор строк не разделяет для себя живую природу и творения человеческих рук. Для Михаила Гуцериева одинаково дороги украинский «чиж, прилетевший с червонных Карпат», грозненский «кривой столб из столетнего лета», «рыхлый воздух» сирийской жары, «чужие адресаты» в Сухуми и «развалины, чихающие пыль» под Владикавказом. «Дом убит» — это песня о тех, кто пережил все ужасы войны, это песня-обращение ко всем ныне живущим: помнить о страшных страницах прошлого, чтобы изменить будущее — своё, своей страны и своей Родины.

Сергей Ревтов — автор многочисленных хитов для российских и зарубежных исполнителей. Сотрудничество Ревтова и Гуцериева началось более 10 лет назад, и за это время ими написано и создано около трёх десятков произведений в самых разных жанрах: от поп-музыки до шансона. Сергей Ревтов убеждён, что стихи Михаила Гуцериева это не просто тексты к песням — это глубокая, искренняя поэзия, и к каждому его стихотворению нужен особый подход и особенная музыка.

«Я, как и большинство читателей и поклонников творчества Михаила Сафарбековича, не мог пройти мимо его нового стихотворения «Дом убит в девяносто девятом». Мне сразу захотелось написать музыку: предельно трогательную, душевную, ранимую – такую музыку, которая должна была передать всю боль и эмоции, вложенные в произведение автором. Меня зацепили строки «Я судьбой наизнанку повешен, Между прошлым и небытием». Прошлое есть, а настоящего уже нет, его как бы не существует! Для меня большая честь исполнить песню на стихи моего любимого поэта…» — рассказал Сергей Ревтов.

Из живущих осталась черешня,

А других не осталось совсем.

Я судьбой наизнанку повешен

Между прошлым и небытием.

«Дом убит» - не первая песня на стихи Гуцериева, где профессиональный композитор выступает в роли певца. В начале лета легендарный Вадим Усланов представил авторскую версию хита Полины Гагариной «Ты не целуй», тепло встреченную его поклонниками.

С 1 сентября песня «Дом убит» в исполнении Сергея Ревтова звучит в эфире музыкальных радиостанций и доступна на всех цифровых площадках.

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