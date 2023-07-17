Лучший телевизионный сезон в истории Пятого канала

Телевизионный сезон 2022-2023 стал лучшим в истории Пятого канала. Укрепление позиций в ТОП-4 национального вещания, максимальные показатели в основных аудиториях «Все 25-59», «Все 18+» и «Все 4+», рекордные цифры просмотров праздника выпускников «Алые паруса». Многочисленные успешные премьеры и важный для Пятого юбилей — 85-летие Ленинградского телевидения. С такими достижениями Пятый завершает очередной сезон.

Телевизионный сезон 2022-2023 Пятый начал с исторических рекордов и завершает его на лидирующих позициях. С августа 2022 по май 2023 были достигнуты максимальные показатели за всю историю канала в основных аудиториях «Все 25-59» — 6,7%, «Все 18+» — 7,6% и «Все 4+» — 7,3%. В женской аудитории возрастного сегмента «25-59» средняя доля за сезон составила 7,5%, что обеспечило Пятому второе место среди всех федеральных каналов. А в такой востребованной у рекламодателей аудитории, как «Женщины 35-45 лет» в сезоне 2022-2023 Пятый занимает первое место с долей 7,3%.

Значительный вклад в укрепление позиций канала внесли проекты собственного производства: сериалы «Свои», «Великолепная Пятерка», «Условный мент», «Крепкие орешки», «Наш спецназ» и другие. Легендарный «След» в этом сезоне отметил свой юбилей — 15 лет в эфире. Он занимает первое место по количеству вышедших серий в России и 11-ю строчку в мировом рейтинге сериалов-долгожителей.

За период с 14 ноября минувшего по 1 июня текущего года доля канала в слоте 22:20–00:00 в ключевой аудитории «Все 25-59» составила 8,0%, а это третье место национального эфира. В женской аудитории возрастного сегмента «25-59» канал занимает второе место с долей 10,5%.

Программы собственного производства «Светская хроника» и «Они потрясли мир» в этом сезоне начали выходить по пятницам в тайм-слоте 23:10–01:00. Доля проектов составила 9,3% в аудитории «Женщины 25-59», что обеспечило Пятому каналу второе место вечернего прайма.

33 миллиона человек увидели «Алые паруса-2023»

Юбилейный праздник «Алые паруса-2023» увидело рекордное количество зрителей за всю историю легендарного выпускного! Совокупная аудитория составила почти 33 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет впервые превысило 10 миллионов.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». В ночь с 24 на 25 июня 9,5% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала. Совокупная доля водно-пиротехническое шоу в эфире четырех федеральных каналов составила 29,2% в аудитории «Все 18+». Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ составила 22 434 070 человек.

Онлайн-трансляция праздника на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах привлекла внимание более десяти миллионов человек. В социальной сети ВКонтакте в этом году легендарный выпускной установил абсолютный рекорд по просмотрам. За трансляцией «Алых парусов» в этой социальной сети следило более 7,7 миллионов человек. В Одноклассниках количество зрителей превысило 2 200 000. Еще 238 тысяч смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала. Всего в этом году аудитория легендарного выпускного в Сети увеличилась на рекордные 31,7% и составила более десяти миллионов человек.

Социальные проекты

Большое внимание Пятый уделяет созданию социально-преобразующего контента. Телемарафон «День добрых дел» - один из первых благотворительных проектов на телевидении. Он начинался с адресной помощи конкретному ребенку и стал доброй еженедельной традицией. За время существования проекта в благотворительные фонды жители страны перечислили 4 856 593 293 рубля.

«День ангела» - программа, которая оказывает помощь детям и подросткам. Ангелы – воспитанники детских домов. Их главное желание – обрести свой дом и любящих родителей – и старается исполнить Пятый канал. В марте 2023 года программа отметила десятилетний юбилей. За это время 370 детей устроены в семьи.

В ноябре прошлого года состоялась премьера научно-познавательного проекта «Знание-сила». Это цикл коротких передач, в котором эксперты программы тестируют популярные продукты и помогают телезрителю сделать правильный выбор. За время выхода проекта его аудитория в эфире составила 23 742 680 человек.

Социальная миссия канала была неоднократно отмечена экспертами российских и международных премий и конкурсов.

Пятый на международной орбите и в онлайн-кинотеатрах

Международная версия Пятого канала на сегодняшний день представлена на территории всех стран мира и составляет около пяти миллионов человек.

Сериалы «Условный мент» «Крепкие орешки», «Кукольник» регулярно попадают в национальные ТОП-5 и ТОП-10 на территории Казахстана. «Великолепная Пятерка» в эфире партнеров на территории Белорусии также попала в ТОП на неделе с 19 декабря. Доля сериалов «Крепкие орешки» и «Напарники» значительно превысила среднюю долю местных каналов.

Канал активно развивал сотрудничество с онлайн-платформами и расширил в них присутствие контента собственного производства. В онлайн-кинотеатре Wink сериалы «Наш спецназ», Кукольник» и «След» пользуются популярностью у подписчиков и набирают миллионы просмотров. Со дня старта показа сериала «След» в кинотеатре IVI проект постоянно находится в ТОП-10.

Сайт Пятого канала и социальные сети

По данным сервиса «Яндекс Метрика», посещаемость сайта Пятого канала составила порядка 81,7 млн уникальных пользователей. Это почти на 5% больше по сравнению с предыдущим сезоном. Количество просмотров материалов сайта выросло на 108% и на конец мая 2023 года составило 767 миллионов.

Количество подписчиков в официальных новостных аккаунтах Пятого в социальных сетях за телевизионный сезон увеличилось на 27%. Аккаунты информационно-развлекательной программы «Светская хроника» и «Пятый канал. Телеканал» продемонстрировали увеличение подписчиков за сезон на 29,3%. При этом аудитория, охваченная постами в официальных аккаунтах Пятого канала, составила 410 миллионов пользователей.

Новинки телесезона

В этом телесезоне канал заметно увеличил объемы собственного производства. Идут съемки новых сезонов сериалов «Наш спецназ», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная Пятерка», «Свои», «Стражи Отчизны», «Филин». Линейку выходного дня расширили четырехсерийные фильмы «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным, «Изгой» с Андреем Фроловым.

В этом сезоне Пятый расширил географию съемок своих проектов. Работа над выездными спецсериями проходила в Красноярске, Вологде, Пскове, Выборге и Тихвине.

Завершена работа над несколькими оригинальными новинками.

Готовится к показу сериал с необычными героями - авантюристами - «Лицемеры». С ними телезрители Пятого канала познакомятся уже 21 июля.

К телевизионному сезону 2023-2024 для своих телезрителей Пятый подготовил коллекцию премьерных эпизодов уже полюбившихся сериалов и оригинальных новинок, а также несколько инновационных научно-познавательных и развлекательных проектов.

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