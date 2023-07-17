Более 13 тысяч заявок со всей России подано на главную просветительскую награду Знание.Премия — 2023

Российское общество «Знание» получило свыше 13 тысяч заявок на соискание Знание.Премия. Количество претендентов выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из всех 89 регионов России — лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край.

«Количество участников Знание.Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация "Наставник года". Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Наибольшее количество заявок зарегистрировано в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России: «За просветительскую деятельность в школе» — почти 3,5 тысячи, «Наставник года» — более 2 тыс., «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» — 1,4 тыс., «За просветительскую деятельность в университете» — 1,2 тыс.

Просветительской деятельностью занимаются люди самых разных возрастов. Так, соискателям премии этого года — от 18 до 89 лет. Высокий интерес к награде проявляют женщины, что показывает количество заявок: их больше, чем от мужчин, почти в 3 раза.

Одним из ведущих трендов среди заявок в этом году стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к родному краю и Родине в целом. Многие проекты нацелены на поддержку военнослужащих. Соискатели проводят открытые уроки и лекции, на которых обучают слушателей распознавать фейковую информацию в СМИ и социальных сетях; создают платформы и образовательные пространства по противодействию недостоверной информации. Представлен целый ряд поисковых организаций, чья деятельность направлена на сохранение памяти и распространение информации о наших соотечественниках, павших, защищая Родину, в разные периоды отечественной истории. Также претенденты организуют просветительские мероприятия для молодёжи новых субъектов РФ, читают лекции для бойцов СВО, информируют население о возможностях оказания помощи участникам боевых действий.

Деятельность ряда просветителей способствует укреплению народного единства. Они распространяют знания об истории, культуре и традициях народов России, сохранении коренных языков. Например, на премию заявлены проекты по изучению татарского и башкирского языков и традиций, фольклора северных хантов; мультфильм по мотивам алтайской национальной сказки; блог-тур, раскрывающий самобытность и колорит малых народов России. Особое место занимают проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. Среди них крупнейший в мире конкурс чтецов, нацеленный на популяризацию русского языка и литературы за границей.

Внимание также уделяется профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным.

Российские просветители продолжают удивлять многообразием форматов, способных привлечь самую широкую аудиторию. В их числе — фиджитал-уроки, чат-боты, краеведческие комиксы, иммерсивные познавательные прогулки, пешеходные викторины, научные стендапы и виртуальные лаборатории, образовательные скетчи и web-сериалы.

Знание.Премия вручается номинантам в трех категориях: «просветитель», «просветительский проект» и «просветительская компания». На отборочном этапе заявки будут оцениваться Экспертной комиссией из числа лекторов и партнеров Российского общества «Знание». Далее заявки рассмотрит Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители молодежных организаций, корпораций и компаний, предприниматели и другие профессионалы в своих областях. По итогам его работы будет сформирован шорт-лист премии, который будет обнародован в сентябре.

В октябре номинантов из шорт-листа ожидает очная защита перед членами Почетного жюри премии, куда приглашены выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства. Претенденты оцениваются исходя из социальной значимости, масштаба и охвата, а также уникальности их просветительских инициатив.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве.

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