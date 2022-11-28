Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ!

25 ноября с открытия самого большого в Москве катка стартовал новый зимний сезон на ВДНХ. Для жителей и гостей столицы подготовили торжественную программу с балетом на льду, иммерсивными театральными постановками и мастер-классами от звезд фигурного катания.

Темой открытия зимнего сезона 2022/23 стало «Путешествие по снам». В программу вечера вошли балет на льду, пластический спектакль «Вещий сон» и показательные выступления звезд фигурного катания, мастеров спорта международного класса Алены Косторной и Максима Ковтуна. Кроме того, у арки Главного входа представили иммерсивную театральную постановку «Белый сон», а на Центральной аллее прошли шествия сказочных персонажей в грандиозных белых одеждах.

Самый большой каток в столице традиционно открылся на Главной аллее ВДНХ между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие». Его общая площадь с инфраструктурой составила 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тысячи квадратных метров.

Для гостей доступны шесть павильонов на вход: три основных, детский и бизнес-павильон с прокатом, а также экспресс-павильон для гостей со своими коньками. Предусмотрены два пункта заточки коньков и медпункт. Кроме того, на катке можно посетить ресторан «Варежка», кафе «Чебуреки и Понгон», «Мистер пончик», RomEat, «Лаки Сувлаки», «Колбаски-гриль», «Чуррос», «Грамотный кофе», «Корица и Гвоздика», а также гастрономическое пространство «Рестомаркет».

Время работы катка ВДНХ: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте. На ближайший сеанс (день в день) они также доступны в кассах информационных центров в арке Главного входа и павильона №16 ВДНХ.

25 ноября еще один каток площадью 1800 квадратных метров открылся в парке «Останкино». Посетить его можно бесплатно. Для гостей предусмотрены павильон проката, камеры хранения и пункт заточки коньков. Каток работает со вторника по воскресенье по сеансам: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00.

Также в этот день около интерактивного комплекса «Буран» заработала трасса с детскими квадроциклами протяженностью более 150 метров. На площадке постоянно дежурят специалисты, которые будут внимательно следить за безопасностью, проводить подробный инструктаж и выдавать защитный инвентарь юным гонщикам. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

В декабре на ВДНХ откроются две тюбинговые горки, а как только позволит погода, заработают лыжные трассы в парке «Останкино».

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