Лучшую творческую молодежь столицы наградят в Москве

11 мая 2022 года на сцене Московского Продюсерского центра будут объявлены победители самого масштабного творческого фестиваля студентов столицы — Московской студенческой весны. 160 исполнителей и коллективов получат награды в своих номинациях, 5 участников станут обладателями Гран-При фестиваля и получат специальные призы от наших партнеров.

Лучшие участники конкурсного этапа представят свои номера на Гала-концерте. В мероприятии примет участие Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Главный танцевальный центр страны «PROТАНЦЫ» дарит всем участникам фестиваля 10% скидку на любые абонементы по студенческому билету. Также победители получат профессиональную запись трека вместе с музыкальным лейблом «ISTOKIYA Music Lab», а площадка «Таврида.АРТ» и Всероссийский молодёжный форум «ШУМ» примет лучших представителей направлений арт и мода.

С 14 по 23 апреля 2800 человек из 70 университетов столицы приняли участие в отборочном этапе фестиваля. 600 конкурсных номеров оценивали ведущие деятели культуры и искусства России. Победители и призеры, объявленные 11 мая, войдут в состав региональной команды и представят столицу на юбилейном XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в городе Самаре с 18 по 24 мая.

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