Единственное прижизненное собрание сочинений Гоголя выставлено на аукцион

12 мая аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги раритетных произведений, автографов, фотографий, постеров и исторических документов. В топ лотов вошли прижизненные собрания Гоголя за 2 800 000 рублей, конволют Пушкина за 1 900 000 рублей, а также исторический труд этнографа Чулкова, оцененный в 8 000 000 рублей и другие раритетные издания. Подробности ниже:

Единственное прижизненное собрание сочинений Гоголя выставлено на торги «Литфонда» за 2 млн 800 тысяч рублей!

Коллекционеры и посетители сайта аукционного дома «Литфонд» выбрали топ-лоты редких и дорогих книг, автографов и исторических документов, которые предстанут на торгах 12 мая. Среди них – конволют из прижизненных изданий Пушкина, автограф Ахматовой и другие раритетные издания.

История российской торговли

Топовый список открывает фундаментальный труд историка и этнографа Михаила Чулкова, освещающий историю торговли в России с древних времен. Издание, датируемое 1781-1788 гг., в полном комплекте на антикварном рынке практически не встречается.

Полное название произведения звучит так: «Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах. От древних времян до ныне настоящаго и всех преимущественных узаконений по оной государя императора Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великой. Сочиненное Михайлом Чулковым» (Санкт-Петербург, при Импер. Акад. наук; в Унив. тип., у Новикова).

В собрании приведены императорские указы и законы, касающиеся развития коммерции России, а также описаны любопытные особенности народов, с которыми империя вела торговлю. В частности, рассказывается о жителях Алеутских островов: «Свадебных обрядов не имеют они никаких, и всяк берет столько жен, сколько он содержать в состоянии; однако ж никто боле четырех не имеет. Иные удовлетворяют также похоти своей и противным природе образом по примеру Камчадалов, и такие мущины носят женское платье. Мужья часто жен своих променивают на какие-нибудь надобности, а во время голоду отдают их и за пузырь с жиром».

На майские торги исторический труд заявлен по стартовой ставке 8 000 000 рублей.

«Муравейник» Жуковского: пособие при воспитании наследника

Из собрания писателя, автора множества исторических романов, публициста и страстного библиофила Леонтия Иосифовича Раковского (1896-1979 гг.) на аукцион также выставлена редчайшая подборка из пяти номеров уникального полуальманаха «Муравейник, литературные листы, издаваемые неизвестным обществом неученых людей» (изд. и сост. В.А. Жуковский, №№ I-V, Санкт-Петербург, 1831 гг.)

На нахзаце содержится владельческая запись: «Куплена 23 апреля 1949 г.». Известно, что все пять номеров вышли тиражом не более сорока экземпляров, без цензуры и не для продажи, поскольку журнал был рассчитан только на придворный круг читателей.

Так, в 1817 году для невесты будущего императора Николая Павловича, прусской принцессы Шарлотты (в будущем – Александры Федоровны), с целью ее ознакомления с русской литературой и изучения ею языка, ко Двору был приглашен Василий Андреевич Жуковский, позже ставший и воспитателем детей Николая I. Именно, чтобы знакомить первых лиц государства с русской культурой и языком поэт подготовил и издал в течение нескольких лет три малотиражных полуальманаха-полужурнала: «Для немногих», «Собиратель» и «Муравейник».

Выпуски предназначались для самого ограниченного придворного круга. А «Муравейник» стал последним из этих трех изданий, вышедший уже как пособие при воспитании наследника. Заполнен он был, главным образом, произведениями самого Жуковского и лишь немногие страницы отведены сочинениям его воспитанников.

Журнал представляет чрезвычайную библиографическую редкость. Ни отдельными номерами, ни в полном комплекте на антикварном рынке практически не встречается. На предстоящем аукционе он заявлен по стартовой ставке 4 000 000 рублей.

Путешествие по российской провинции 18 века

Еще одним редчайшим историческим свидетельством на предстоящих торгах станет первое издание на русском языке собрания «Путешествие по разным провинциям Российской империи» (П.С. Паллас, Санкт-Петербург, Имп. Академия наук, 1773-1788 гг.).

В книгах описаны наблюдения, сделанные во время одного из наиболее важных путешествий 18 века, охватившего Восточную Россию и Сибирь вплоть до китайской границы. А также вошло описание путешествия, предпринятого по поручению Палласа к берегам Северного Ледовитого океана.

В конце каждой части в виде приложения дано описание животных, растений, костюмов различных народностей и пейзажей. Гравированные иллюстрации отпечатаны с досок, использованных в издании на немецком языке, на которых был дополнительно выгравирован русский текст. Большая часть гравюр раскрашены от руки акварелью, карты — без раскраски. Тираж издания составил 600 экземпляров.

Известный естествоиспытатель, географ и путешественник Петр Симон Паллас (1741-1811 гг.) переехал в 1767 году в Россию по приглашению Екатерины II. В последующие семь лет он возглавлял экспедицию Петербургской Академии наук в Центральную область России, районы Нижнего Поволжья, Прикарпатской низменности, Среднего и Южного Урала, а также Южной Сибири, результаты которой и опубликовал в монументальном труде.

На немецком языке описание путешествия Палласа выпускалось частями и прежде, чем само путешествие было закончено («Reise durch verschiedende Provinzen des Russischen Reichs» Ч. 1-3. 1771-1776 гг.). На русский язык труд был переведен лишь несколько лет спустя, в 1773-1788 гг. Примечательно, что русскоязычное издание почти невозможно встретить на антикварном рынке. А на предстоящих торгах его выставят по стартовой цене 3 000 000 рублей.

Редкий Гоголь

Высоко оценивается участниками аукциона первое и единственное прижизненное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя с личной его печатью (Санкт-Петербург, типография А. Бородина и К°, 1842 г.). Комплект включает четыре книги «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород. Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Повести» и «Комедии» в добротных полукожаных переплетах эпохи.

Экземпляры содержат владельческие подписи и дополнены двумя литографированными портретами автора. На обороте титульного листа первого тома имеется оттиск личной печати Николая Гоголя. Предположительно, это заменяло дарственную надпись.

Первое и единственное прижизненное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) вышло в конце декабря 1842 года. В то время Гоголь был за границей и терпел серьезные убытки. Его друг и редактор, поэт Николай Прокопович, на которого было возложено издание, не особенно справлялся с поручением (печатание стоило вдвое дороже, чем предполагалось). Издание получилось редкое по ряду причин, в частности, еще и в силу очень тонкой бумаги. Вот почему до нашего времени практически не дошло исправных экземпляров.

Также есть версия, что издание было предназначено для театральных постановок, поэтому 4-й том с «Ревизором» редок особенно, а комплекты книг и вовсе почти ненаходимы. «Из письма Гоголя Прокоповичу от 24 сентября 1843 года: «Издание сочинений моих вышло не в том вполне виде, как я думал, и виною, разумеется, этому я, не распорядившись аккуратнее. Книги, я воображал, выйдут благородной толщины, а вместо того они такие тоненькие. Подлей типографщик дал мерзкую бумагу; она так тонка, что сквозит, и цена 25 рублей даже кажется теперь большою, в сравнении с маленькими томиками. Издано вообще довольно исправно и старательно. Вкрались ошибки, но, я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат писцу или даже мне. Все, что от издателя, — то хорошо, что от типографии — то мерзко. Буквы тоже подлые. Я виноват сильно во всем». (Гоголь, Н.В. Переписка. Т. 12. М.; Киев, 2009, с. 269).

Как правило, в продаже встречаются лишь отдельные тома из этого собрания. Комплект редких книг выставлен на торги по стартовой ставке 2 800 000 рублей.

Прижизненный Пушкин

Внимание библиофилов как всегда приковано к заявленным на продажу прижизненным изданиям Александра Сергеевича Пушкина: «Братья-разбойники А. Пушкина (писано в 1822 году)» (Москва, типография Августа Семена, 1827 г.) и «Стихотворения Александра Пушкина» (Санкт-Петербург, Департамент народного просвещения, 1829 г.).

Издания оформлены в цельнокожаные переплеты эпохи. «Стихотворения» представляют собой первый сборник лирической поэзии Пушкина, вышедший в 1826 году. Тогда весь тираж книги в 1200 экземпляров был раскуплен в кратчайшие сроки. Когда встал вопрос о том, чтобы переиздавать этот сборник или выпустить более полное собрание своих стихотворений, Пушкин решил подготовить новое издание. Оно было задумано в четырех частях, но готовых стихотворений к тому времени хватило всего на две первые части, которые и вышли одна за другой в мае и июне 1829 года. Части 3 и 4 выходили по мере накопления материала — в 1832 и 1835 годах.

Заявленный конволют принадлежит к числу редких. По этому поводу еще в середине 20 века писал биограф Николай Смирнов-Сокольский: «На позднейшем антикварном рынке комплект из всех четырех частей „Стихотворений“ 1829-1835 годов… достать было почти невозможно». Так же редко встречаются и отдельные тома из этого издания.

На предстоящих в мае торгах реликтовое издание оценивается по лидирующей ставке в 1 900 000 рублей. Для сравнения: на одном из прошлых российских аукционов конволют был продан за 2 400 000 рублей.

Хрестоматийный Карамзин и «История Государства Российского»

Выставлен на торги и роскошный экземпляр из библиотеки члена Государственного совета «История Государства Российского» Николая Карамзина (второе издание, исправленное, в 12 томах, Санкт-Петербург, 1818–1829 гг.).

Все 12 книг представлены в дорогих полукожаных переплетах эпохи с художественным золотым тиснением корешков и тройными краплеными обрезами. На форзацах имеется владельческая надпись: «Вас. Яков. Ханыков».

Второе издание хрестоматийного исторического труда Николая Михайловича Карамзина (1766–1826 гг.) содержит исторические факты, которые автор собирал из древних летописей, многие были введены в научный оборот впервые. К примеру, именно Карамзин нашел и назвал Ипатьевскую летопись.

Экземпляр происходит из библиотеки члена Государственного совета Василия Яковлевича Ханыкова (1795–1850 гг.). Лидирующая ставка на момент релиза за двеннадцатитомник составила 950 000 рублей.

Анна Ахматова: «Котию милому в день его рождения на память о ночных прогулках и плаваниях»

Особую ценность для любителей редких книг представляет собой издание, отпечатанное ручным способом с автографом Анны Ахматовой «Петербург. Руины и возрождение гравюры на дереве» (П.А Шиллинговский в сотрудничестве с В. Г. Антоновым, вступительная статья В.Г. Беренштама, Санкт-Петербург, Полиграфический отдел Академии Художеств, 1923 г.)

На листе с издательской маркой оставлен автограф Анны Ахматовой, адресованный мужу Николаю Пунину: «Котию милому в день его рождения на память о ночных прогулках и плаваниях / Олень / 16 ноября 1924 г. / ст. ст. / Ленинград».

Ранний семейный автограф Ахматовой адресован третьему мужу историку искусства Николаю Пунину. Супруг поэтессы в личной переписке часто называл ее «Оленем», а она его — «Котием».

Павел Александрович Шиллинговский (1881-1942 гг.) — гравер, живописец, педагог, ученик Василия Васильевича Матэ. Защитил дипломную работу как живописец, но в дальнейшем обратился к искусству гравюры, которой и посвятил свою жизнь. Художник старался добиться успеха во всех видах граверного дела. Впервые работы Шиллинговского появились на выставках в начале 1910-х годов и сразу обратили на себя внимание критиков.

Альбом «Петербург. Руины и возрождение» является одной из самых значительных работ художника в технике ксилографии и обладает библиографической ценностью. Он отпечатан ручным способом под личным наблюдением автора в количестве 500 нумерованных экземпляров. Лидирующая ставка за него назначена 160 000 рублей.

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