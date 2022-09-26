1 500 000 рублей — по таким ставкам «Литфонд» выставил на торги полотно Коровина и письмо Высоцкого. А концертный пояс Виктора Цоя заявлен по ставке 1 100 000 рублей.

29 сентября Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых будут представлены такие уники, как полотно художника Константина Коровина с изображением его дачи в Гурзуфе, недавно обнаруженный автограф Антона Чехова, письмо Владимира Высоцкого 1974-го года и даже концертный пояс Виктор Цоя. Заявлены также мемориальные свидетельства императорской фамилии и антикварные предметы декоративно-прикладного искусства. Общая стоимость коллекции оценивается в сумму порядка 12 миллионов рублей.

Интересно большое письмо императрицы Екатерины Великой, адресованное Королю Неаполитанскому Фердинанду относительно отзыва посла Короля при Русском Дворе герцога Сан-Никола (Санкт-Петербург, 1783 г.). Известно, что герцог Сан-Никола, который жил в российской столице с 26 августа 1779 года по 10 сентября 1783 года, справился со своей задачей с честью, заслужив при этом благосклонность Екатерины. 22 января 1784 года, после отъезда из петербургской столицы, герцогу Сан-Никола было присвоено звание «кавалер ордена Святого Александра Невского» за усердие в работе по сближению двух королевских дворов. Ставка за эпистолярный раритет 1 500 000 рублей.

Еще одна выдающаяся находка Литфонда — считавшаяся утраченной тетрадка с оригинальными письмами русских императоров и особ царской крови из собрания Великого князя Николая Михайловича. Под переплетом представлены: письмо императора Павла I, письмо великой княжны Елены Павловны (1784-1803 гг.), письмо великой княжны Александры Павловны (1783-1801 гг.), два письма великой княжны Екатерины Павловны (1788-1819 гг.), четыре письма великой княжны Марии Павловны (1786-1859 гг.), десять писем императрицы Марии Федоровны (1759-1828 гг.), двадцать семь писем императрицы Елизаветы Алексеевны (1779-1826 гг.), письмо Амалии Гессен-Дармштадтской (1754-1832 гг.), письмо Антуанетты Саксен-Кобург-Заальфельдской (1779-1824 гг.). Всего 49 писем, которые легли в основу книги, изданной Великим князем, «Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой» (Санкт-Петербург, 1913 г.). Лидирующая ставка за антикварный сборник писем 2 400 000 рублей.

Ярким лотом музейного значения на предстоящем аукционе является работа художника Константина Коровина «Интерьер дачи [в Гурзуфе]» (1914 г.). Значительное место в творчестве Коровина занимает Крым, где в Гурзуфе художник построил по своему проекту дачу. Двухэтажная вилла была возведена на месте бывшей харчевни, чёткие геометрические формы строения символизировали наступление эпохи конструктивизма в архитектуре. Название своей даче Коровин дал несколько необычное для Крыма — «Саламбо», в память об удачно оконченной работе над декорациями к балету российского композитора Андрея Арендса «Саламбо» по одноименному роману французского писателя Гюстава Флобера. На даче «Саламбо» бывали художники Илья Репин, Василий Суриков, писатели Александр Куприн, Дмитрий Мамин-Сибиряк, оперный певец Федор Шаляпин и другие видные деятели русской культуры. Лидирующая ставка за полотно составляет 1 500 000 рублей.

Из собрания солиста Большого театра, любимца Сталина, тенора Никандра Ханаева происходят уникальные живописные парные вазы с изображением казаков в Париже в компании парижанок после взятия Парижа в 1814 году. Роспись была исполнена по рисункам Георга Опица на заводе Сафронова в 1810-х годах. Ставка за раритетную пару 1 500 000 рублей.

Обладает музейным значением и вновь открытый автограф Антона Павловича Чехова, адресованный близкому знакомому писателя Николаю Алексеевичу Винокурову-Чигарину и оставленный в Ялте на книге «Рассказы» (Санкт-Петербург, 1901 г.). Стартовая ставка за автограф указана 380 000 рублей.

Возвращаясь к теме Крыма, интересно отметить живописную крымскую работу очень редкого неаполитанского художника Эдоардо Пастины (1860-е гг.). Он работал в России при дворе императора Александра II в конце 1850-х — начале 1860-х годов в качестве преподавателя рисования сыновей императора великих князей Николая, Александра и Владимира. Известно, что аналогичный пейзаж, созданный Пастиной, до 1918 года украшал интерьеры резиденций князей Барятинских, а ныне находится в собрании Курской картинной галереи. Первоначальная ставка за картину указана 1 500 000 рублей.

Большой коллекционной ценностью обладает редчайший рекламный плакат приключенческого киноромана в 3-х частях «Клеймо преступления» работы художников Григория Борисова и Николая Прусакова (Москва, Издательство Госкинопром Грузии, 1927 г.). Уникальное произведение выставлено по ставке 450 000 рублей.

Письма Владимира Семеновича Высоцкого встречаются на аукционах чрезвычайно редко. 29 сентября «Литфонд» представит письмо культового поэта, составленное им собственноручно в адрес кинорежиссера Геннадия Полока (Москва, 1974 г.). Письмо посвящено работе Полока над художественным фильмом «Одиножды один». Известно, что все песни для фильма были написаны Владимиром Высоцким. Однако, из восьми песен в фильм вошли только пять — причем, почти все в урезанных вариантах. Единственной песней, вошедшей в фильм целиком, стала «Кто старше нас на четверть века…». Письмо оценивается по лидирующей ставке 1 500 000 рублей.

И, наконец, для любителей истории русского рока на аукционе будет представлена уникальная меморабилия — пояс, принадлежавший Виктору Цою, в котором рок-звезду изображали на концертных афишах группы «Кино». Примечательно, что одна из наиболее громких продаж «Литфонда» в прошлом была также связана с именем Виктора Цоя — четыре года назад его советский паспорт был приобретен за 9 000 000 рублей. Ставка за пояс назначена 1 100 000 рублей.

Ознакомиться со всеми лотами предстоящих торгов можно на предаукционной выставке, которая пройдет с 20 по 29 сентября (кроме воскресенья и понедельника) с 11:00 до 19:00 часов по адресу: Большой Харитоньевский переулок, д. 24, стр. 2.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.