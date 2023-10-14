Риичард Филлипс Фейнман (Файнман) (англ. Richard Phillips Feynman — американский физик, основные достижения относятся к области теоретической физики и квантовой физики. Один из создателей квантовой электродинамики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1965, совместно с С. Томонагой и Дж. Швингером). Популяризатор науки. Широко известен своими «Фейнманоскими лекциями по физике».

Родился 11 мая 1918, Куинс, Нью-Йорк, США — умер 15 февраля 1988, Лос-Анджелес, США.

1. О физиках и лириках. 2023.

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