«Лётная школа» выпустила новый альбом «Цели и средства»

Группа «Лётная школа» представила новый альбом «Цели и средства». Это третья пластинка коллектива - лихих парней из Москвы, говорящих на языке настоящей поэзии и играющих ударную и дикую гитарную музыку с привкусом андерграунда. В новой работе музыканты продолжают петь искренние песни о жизни и чувствах, о простых и сложных людях. Это слишком лично для панка и слишком громко для авторской песни.

Среди пёстрых картинок-песен альбома прослеживается основной связующий фон движения: иногда в разном ритме, циклического или линейного, но опознанного автором как главная составляющая жизни. Герой танцует, летит, едет на велосипеде, идет пешком, бежит, порой от себя самого, временами - к себе через самого же себя.

«Мы очень надеемся, что те, кто послушает альбом от начала и до конца, почувствуют его терапевтический характер. Это движение со дна к поверхности воды и дальше к солнцу, - говорит идеолог и продюсер группы Артём Аматуни. - Начинается всё с танго по скользкой жести арбатской крыши и лютой грусти, а заканчивается в полуреальном Бангкоке, который пророчески уже Бангкоком не называется. По дороге случается и исповедь о беспробудном одиночестве, и незнакомая девчонка, поющая за стеной, а вместе с ней и Лето - как главный вопрос и как ответ на него. И в качестве титров - песня о том, что чудеса бывают заново».

Вокруг классического рок-квартета в альбоме выстроен огромный музыкальный мир, в котором поместились и звуки тайского праздника, и аргентинская музыкальная танго-драма (feat с одним из самых известных танго-коллективов мира Tango en Vivo), и тихие мелодии калимбы, и даже соло на пиле. Это большое, эклектичное и многогранное музыкальное полотно.