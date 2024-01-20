«Первые 100 лет. Юбилей киностудии «Мосфильм»: Телеканал «Россия» провел прямую трансляцию торжественного концерта

На телеканале «Россия» состоялась прямая трансляция исторического события – торжественного концерта «Первые 100 лет. Юбилей киностудии «Мосфильм». Грандиозное по размаху мероприятие смогли увидеть миллионы россиян, а его онлайн-трансляция проходила на Кинопоиске, который выступил партнером в чествовании столетнего юбилея старейшей киностудии страны.

Съемки концерта прошли в святая святых киностудии – в историческом Первом павильоне. В его программе были представлены все жанры искусства: и балет, и художественное слово, и знаменитые песни и композиции из культовых советских и российских фильмов, и даже яркие каскадерские номера. Среди гостей Первого павильона, превратившегося в этот вечер в большой зрительный зал со сценой, были Владимир Толстой, Андрей Смирнов, Александр Акопов, Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Юрий Кара, Наталья Бондарчук, Александра Захарова, Николай Бурляев, Игорь Клебанов, Елена Цыплакова и многие другие.

Открыл концерт народный артист РСФСР, режиссер театра и кино Андрей Кончаловский и, поделившись своими дорогими воспоминаниями, связанными с киностудией, прочел стихотворение Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво».

Затем ведение вечера взяли на себя Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В программе концерта-посвящения на сцене Первого павильона предстала 100-летняя хроника истории отечественного кинематографа, в становлении и развитии которого столь важную роль сыграл «Мосфильм». Со сцены прозвучали легендарные композиции из советских и современных фильмов, таких как «Веселые ребята», «Кубанские казаки», «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Курьер», «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Асса» и других. На экране транслировались кадры, эпизоды, раскадровки из культовых отечественных кинофильмов, стены павильона расцветили яркие проекции.

Значительная часть концерта была посвящена чествованию ветеранов «Мосфильма»: 94-летнего звукорежиссера картины «Летят журавли» Игоря Майорова, 93-летнего оператора «Войны и мира» Анатолия Петрицкого, 84-летнего каскадера и постановщика трюков Александра Микулина и 85-летнего оператора фильмов «Курьер» и «Братья Карамазовы» Николая Немоляева, 99-летней старейшей работницы киностудии Марии Лясниковой.

Фото – телеканал «Россия»