В Твери представят культурно-просветительский проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

С 12 по 15 мая 2022 года в Твери стартует II этап традиционного культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим». В программе:

12 мая в Областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького (Свободный пер., 28) состоится открытие Выставки «Весь узел русской жизни сидит тут». К 350-летию со дня рождения Петра I». На выставке будут представлены документы, репродукции, графические изображения, рукописи и фотографии из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, связанные с деятельностью первого русского императора, предков Льва Толстого из окружения Петра I, а также материалы, касающиеся работы писателя над романом о петровской эпохе.

Выставка актуальна для школьников, которые проходят Петра I на уроках истории, а также для студентов, взрослой читающей публики, которая интересуется русской литературой и историей. Лекцию, посвященную работе Л.Н. Толстого над романом о петровской эпохе, который закончить писателю так и не удалось, проведет Елизавета Алексеева, научный сотрудник музея Л.Н. Толстого в Москве. В ходе лекции слушатели смогут получить ответ на вопрос, в чем была причина того, что Толстой так и не написала роман о Петре Великом.

По окончании экспозиции, выставка по традиции будет передана в дар Министерству культуры Тверской области для дальнейшего экспонирования в образовательных и культурных учреждениях области.

13 мая в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского (Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 50) состоится мастер-класс для молодых музыкантов. Мастер-класс по фортепиано проведет Андрей Дубов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных.

Вечером на сцене колледжа пройдет «Вечер русского романса». Арии из опер и романсы на музыку русских композиторов исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Мария Пахарь (сопрано) и Илья Хардиков (тенор), партия фортепиано – Сергей Семёнов.

14 мая на сцене Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского актер театра и кино Леонид Семенов и лауреат российских и международных конкурсов Андрей Дубов (фортепиано) представят литературно-музыкальный спектакль «Поэзия Серебряного века. Пастернак и Музыка». Взаимоотношения поэта с музыкой и его композиторское прошлое, дружба со А.Скрябиным и безграничное восхищение музыкой Ф.Шопена являются основной сюжетной линией спектакля. Мастер-класс по вокалу проведет Илья Хардиков – лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

В дни проведения проекта в рубрике «Русская классика на экране» в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» (пр-т Калинина, 20) будут демонстрироваться фильмы из коллекции Киноконцерна «Мосфильм»: «Анна Каренина. История Вронского» и «Всадник по имени Смерть» реж. К. Шахназаров, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» реж. А. Митта.

Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры Тверской области, Киноконцерна «Мосфильм» и Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве.

Проект реализуется в три этапа: в г. Дмитров (Московская область), г. Тверь (Тверская область) и г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

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