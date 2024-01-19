TO-MÁ и Tkimali теперь «Вдвоем»

Лирическая баллада и брутальный рэп — такие разные на первый взгляд жанры соединились в новом треке «Вдвоем» от TO-MÁ и, взорвавшего все чарты песней «Север», Tkimali неслучайно. Ведь именно противоположности притягиваются с особой силой, образуя самые прочные союзы.

«Мне очень хочется начать новый год, объявленный годом семьи, именно треком «Вдвоем» — одной из самых красивых песен о любви, которую я когда-либо исполняла. Слияние двух людей в единое «Вдвоем» раскрашивает мир особенными красками и открывает невероятную силу, разрушающую любые преграды», — комментирует TO-MÁ.

«Вдвоем» — трогательная композиция о, порой, таком хрупком мире отношений между мужчиной и женщиной. Это история о том, как две половины дополняют друг друга, а их отношения наполнены искренностью и глубиной. Песня напоминает слушателям о важности взаимной любви и поддержки в паре — только тогда союз двух любящих сердец становится источником вдохновения и радости для обоих партнеров.

Кроме того, романтическая песня «Вдвоем» получила продолжение в виде одноименного музыкального видеоклипа.

«Лестница — довольно простая и точная метафора взаимоотношений влюбленных. Когда ты окрылен и взбираешься ввысь ради чувства — ради нее или него. И наоборот, когда это чувство потеряно, ты спускаешься вниз, буквально падаешь и ищешь новый способ подняться выше. Как и герои нашего клипа, танцовщики рассказывают как раз эту историю при помощи языка тела. Невероятная Ксения Горячева (победительница «Новых Танцев» на ТНТ) и Вахо Хурцилава, который произвел фурор в этом же проекте своими узнаваемыми и ломаными движениями, — никто другой не мог рассказать историю трека «Вдвоем» лучше, чем они», — отметил режиссер музыкального видео Николай С. Французов.

Любите и пусть «Вдвоем» от ТО-MÁ и Tkimali станет саундтреком для самых романтических историй вашей жизни — трек уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.