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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Красноярском крае стартует очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

editor
By editor
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города

В Красноярском крае стартует очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение пяти дней две команды студентов-архитекторов, прошедшие все заочные этапы конкурса, встретятся и разработают для города Енисейска два проекта городских общественно-туристических маршрутов «Тропа святителя Луки». Лучший будет передан правительству Красноярского края для последующей его реализации.

Начался хакатон в Красноярске с открытого цикла лекций для студентов, местных молодых специалистов и представителей творческих индустрий. Эксперты Всероссийского урбанистического хакатона «Города» и Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (СФУ) рассказали о перспективах карьерного пути специалистов в архитектуре, альтернативных путях развития молодого архитектора и о востребованных навыках в профессии.

Марина Абрамова Президент АНО «Креативная экономика»:

– Красноярский край — первый регион в сезоне очных этапов хакатона «Города» 2024 года. Начинаем мы с лектория, а на следующий день участники хакатона переезжают в Енисейск, где наши ведущие эксперты через лекции, мастер-классы общение с местным сообществом погрузят их в историко-культурный контекст города. Здесь они разработают проекты благоустройства важного объекта культурного наследия — места где жил и работал Святитель Лука объединив их в единый туристический маршрут.

Участники хакатона в Енисейске — это студенты архитектурных ВУЗов из Москвы, Петербурга, Владивостока и Красноярска. Они будут разрабатывать концепции под руководством кураторов – опытных экспертов в сфере архитектуры Юлии Лисенковой — доцента и руководителя студенческой программы фестиваля уличного искусства Московского архитектурного института (МАРХИ) и руководителя Архитектурного бюро «Плотинка» Ильи Полянских. Финалом очного этапа станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертным жюри с участием представителей местной и краевой администраций. Победителей хакатона и лучший проект объявят 31 августа.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проводится с 2019 года и собирает вместе талантливых урбанистов и архитекторов, экспертов креативных индустрий со всей России для совместной разработки проектов и решений, которые улучшат городскую среду. Хакатон «Города» объединяет в себе образовательную и практико-ориентированную части. Участники знакомятся, создают архитектурное сообщество, совершенствуют свои навыки под кураторством основателей архитектурных бюро и далее работают с реальными заказчиками. Проект способствует просвещению в сфере креативных индустрий по направлению «архитектура и урбанистика», стимулирует развитие территорий и общественных пространств, способствует росту креативного сектора в регионах.

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