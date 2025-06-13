В Музее Победы отметили День России

12 июня Музей Победы провел бесплатную программу ко Дню России. В честь праздника вход в музей был свободным для всех желающих.

«Для гостей главного здания музея на Поклонной горе подготовили большую программу «Россия — страна Героев». Сотни артистов поздравили с праздником москвичей и гостей столицы творческими выступлениями, песнями о Родине и произведениями отечественных композиторов. Посетителей также ждали патриотическая выставка, мастер-класс и квиз», — рассказали в Музее Победы.

Музыкальную программу открыл яркий концерт «Многонациональная Россия». Постановки в национальных костюмах народов России и стран СНГ представили артисты хореографических школ, ансамблей народного танца, эстрадных коллективов, вокальных студий. Зрители отправились в творческое путешествие от Крайнего Севера до Кавказа, от западных границ России до Дальнего Востока. В Зале Полководцев исполнили тувинский и аварский танцы, постановки «Уральская суматошная», «Кубаночка», «Валенки» и другие.

В колоннаде Музея Победы состоялась концертная программа музыкально-просветительского проекта «Сильные духом!», организованная Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы. Более 600 юных музыкантов из Москвы, ЛНР и ДНР, Курской, Белгородской, Калужской, Владимирской и Московской областей выступили в составе сводного духового оркестра. В их исполнении прозвучали патриотические мелодии и всенародно любимые песни, сочинения Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского и других композиторов. Вместе с оркестрами выступили хоры и хореографические коллективы.

Посетители музея на Поклонной горе увидели передвижную выставку графических работ «Уголь Донбасса» художника Сергея Марченко. В нее вошли портреты героев СВО, волонтеров, добровольцев, медиков. Здесь же Волонтерский центр Музея Победы провел мастер-класс по изготовлению оберегов для участников специальной военной операции.

Любители интеллектуальных игр присоединились к КВИЗстории «Этнопутешествие по России». Команды ответили на вопросы о культуре и традициях народов России, а победители и призеры получили памятные призы.