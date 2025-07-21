Любовь Дали: «Мой ориентир это я сама, в той лучшей версии, какой хочу стать»

Певица Любовь Дали рассказала читателям АртМосковиии об импровизированных концертах для соседей, поделилась любовью к Надежде Кадышевой, а также высказалась о своих перспективах на современном музыкальном рынке.

– Ты помнишь конкретный момент, в который ты твердо осознала, что хочешь стать артистом?

– Если говорить именно про осознание, то, пожалуй, оно случилось на мой 21-й день рождения. А так, как это часто и бывает, началось все еще в детстве. Будучи совсем маленькой, я вооружалась игрушечным микрофоном и устраивала концерты всем соседям. В свою защиту скажу, что собирались они на мои «шоу» добровольно! Ну, а, повторюсь, в 21 год я впервые по-настоящему серьезно задумалась, чему хочу посвятить жизнь, какому делу хочу отдать себя без остатка. И вот наконец я здесь.

– Какая музыка окружала тебя в детстве? Что формировало твой музыкальный вкус?

– Как-то на «Голубом огоньке» я увидела выступление Надежды Кадышевой с ансамблем «Золотое кольцо». Любовь к этой музыке осталась со мной до сих пор. Так что могу уверенно сказать: я слушала Кадышеву задолго до того, как это стало мейнстримом!

– Не считая тебя — кто в семье самый музыкальный?

– Тут как не считай, а все равно на мне счет остановится. В моей семье никто не занимается музыкой. Но все меня при этом искренне поддерживают.

– Помнишь, какую песню первой стала гонять на повторе?

– «Течет ручей» Надежды Кадышевой.

– Какую музыку ты предпочитаешь, как слушатель?

– Если не говорить о народной музыке, то больше всего мне нравится поп-музыка и поп-рок. Впрочем, иногда я обращаю внимание и на рэп исполнителей, но в основном в моменты их пересечений с той же поп-музыкой.

– Кого из артистов ты можешь назвать ориентиром для себя?

– Я не думаю, что у меня есть ориентиры в данном случае. Я внимательно смотрю за многими коллегами по цеху, стараюсь впитывать, учиться, подмечать. Искренне уважаю многих музыкантов за их профессионализм и достижения. Но ориентир… Скажу так: мой ориентир это я сама, в той лучшей версии, какой хочу стать.

– Представь, что ты можешь записать совместную песню с кем угодно. Кто бы это был?

– Если мечтать-мечтать, то это фит с Любовью Успенской. А если из парней, мне кажется с Фогелем мог бы получиться классный дуэт. Мне нравится какой посыл несут его треки.

– Расскажи, какой ты представляешь себе эту песню?

– Да за что вы так со мной?! Такие идеи очень сложно описать в двух предложениях… В моей голове на текущий момент звучит множество разных вариаций того, чем это могло бы стать. Однако пока ни с кем из вышеперечисленных я дуэт не записываю. Так что я стараюсь твердо стоять на земле и быть сосредоточенной на той работе, которая происходит здесь и сейчас. Но когда этот день все же настанет, я нырну с головой в творческий процесс.

– Современная индустрия очень насыщенная, предложение давно сильно превышает спрос, новые музыкальные релизы появляются на платформах тысячами каждый день. Не пугает ли тебя то, что в подобных скоростях можно запросто остаться совершенно незамеченной?

– А я попросту не верю в то, что в моем случае можно остаться незамеченной. Я трудолюбива, мои глаза горят. Все получится!

– В чем на твой взгляд твоя самая сильная сторона?

– Я всегда нахожу в себе силы преодолевать сложности, вставать с колен, умею как прощать, так и прощаться и идти дальше. Совсем недавно вышел клип на мою песню «Безумная любовь», первые строчки в треке такие: «Не падать духом. Выстоять, чтобы ни было.» И это действительно моя жизненная позиция.

– Какая твоя глобальная цель как артиста?

– Дарить людям что-то своими песнями. Чтобы моё творчество лечило души и сердца.

– Представь, что тебе нужно одним предложением убедить незнакомого с твоим творчеством слушателя ознакомиться с твоей музыкой. Что ты ему скажешь?

– «Давай поверим заново в любовь».