Журналист Олег Цуриков: У меня нет привычки светить «грязным бельем» артистов

Светский журналист, теле-радио ведущий, эксперт на федеральных телевизионных каналах Олег Цуриков рассказал в интервью о том, что же скрывается за кулисами красных ковровых дорожек, о тонкостях PR и дружбе и ненависти в шоу-бизнесе.

– Красные дорожки, съемки и интервью со звездами. Все это на первый взгляд вызывает прям зависть. Считаешь ли ты свою работу – работой мечты?

– Начну отвечать с конце – да, я люблю свою работу, я ей горжусь и считаю, что это то место где я «сгодился и пригодился». Вообще это большая редкость, найти свое призвание, так как 80% своей жизни мы проводим именно на работе. Но, к сожалению, моя работа — это далеко не всегда софиты красных дорожек! Вы видите только обвертку, но начинка этой работы зачастую – нервы, бессонные ночи и голова, которая думает даже во сне. Что такое светское мероприятие для журналиста – это в первую очередь работа, а не отдых. Моя задача на всех этих светских мероприятиях принести эксклюзив. Принести в свою редакцию то, что завтра утром перепечатают десятки СМИ, ТГ каналов и будут читать в газетах утром в метро. Далеко не все артисты идут на контакт, не всего готовы говорить на те темы, которые нужно тебе. Но самое сложное сделать так, чтобы после вашего интервью артист не забросил тебя в ЧС из-за громкого заголовка. Поэтому отвечая на вторую часть вопроса, скажу так – приходится стоптать не одну пару лакированных ботинок на красных дорожках, чтобы стать своим в шоу бизнесе.

– У тебя много друзей среди артистов, с кем ты часто бываешь на светских мероприятиях или кто к тебе приходит на эфиры. Например, та же Анастасия Волочкова или Никита Джигурда. Они такие же в жизни, как и на экранах ТВ?

– Ну давайте будем реалистами – есть друзья, а есть хорошие взаимоотношения. Когда ты в своей профессии остаешься человеком, и так сказать, не путаешь личное с работой, то тебе доверяют. У меня нет привычки светить «грязным бельем» своих друзей. Да, я действительно очень хорошо общаюсь со многими артистами, люблю Настю Волочкову за ее искренность. Всегда до слез смеюсь на эфирах с Никитой Джигурдой, могу часами болтать по телефону с Анжеликой Агурбаш, которая мне безумно нравится и именно дружбой с которой я дорожу. Кстати Анжелика в этом году сделала мне сюрприз и приехала на мой день рождения – это было до глубины души приятно, и я такие моменты ценю в первую очередь не как журналист, а как человек!

Если говорить о том, на сколько артисты на экране такие же, как и в жизни, ответ — всегда по-разному. Они так же переживают свои проблемы, так же радуются мелочам, так же умеют отжигать и отдыхать. Просто на сцене должен быть определенный образ которому они соответствуют. Но есть и те, кто на сцене и в жизни абсолютно один и тот же человек.

– Не мешает ли твоей профессиональной деятельности дружба с артистами? За частую профессия журналист как раз славится своими разоблачениями и «сливами», так сказать жаренной информацией?

– Ну конечно не мешает, начнём с того, что очень часто, как бы это не казалось странным, артисты сами «сливают» свои компрометирующие видео в сеть, сами запускают слухи и сплетни про себя любимых. И это нормально, так как если о них не будут писать, то их просто на просто забудут. Я, кстати, работал с некоторыми артистами по PR и могу сказать, что грамотный «вброс» может за один день возобновить интерес даже к тому, а ком забыли много лет назад. Кстати, по моему мнению самые лучшие PR специалисты это именно журналисты, так как они знают всю эту кухню изнутри и понимаю, как грамотно написать пресс-релиз, как вкусно сделать заголовок, который прочитают, а не удалят. Поэтому я смело могу себя назвать не просто журналистом, а еще и пиарщиком.

– Тогда соответствующий вопрос к вам уже не как к журналисту, а как к PR специалисту. Как вы считаете можно «зажечь звезду» с нуля?

– На самом деле всё очень индивидуально. Нет общей «таблетки популярности» и поэтому если пиарщики вам говорят – да, конечно, вы завтра проснетесь звездой, не верьте. Все артисты начинают с нуля, у всех стоит одна задача – быть услышанными и залететь в ТОП-чарты. У кого-то есть за спиной влиятельные покровители и хорошие финансовые возможности у кого-то этого всего нет. Но мы сегодня живем в замечательное время интернет возможностей, где залив песенку в соцсети можно «попасть в реки». И таких примеров много. Та же песня «Матушка» Татьяны Куртуковой, доказывает, что народная любовь может прийти именно из соцсетей спустя годы плодотворной работы. Но не стоит забывать о том, что PR специалист может просто помочь ускорить это самое восхождение на Олимп, может более грамотно подсказать в каком направлении идти. И грамотно тебя продать аудитории и СМИ. Но если артист не готов работать так же активно, как и его пиарщик, а иногда и даже больше, то такая звезда никогда не зажжется. Поверьте, в рекламе нуждаются все артисты, даже те, кто много лет находятся на сцене.

– Всё ли так идеально на всех этих красных дорожках? И что за собой скрывает ширма пафоса светской жизни?

– Какой замечательный вопрос. Рассказав вам все об этой кухне я заработаю себе так называемый «волчий билет» и вряд ли, что после этого мена на них будут приглашать. На самом деле это все шутки. За мою 15 летнюю работу в журналистике, конечно я повидал многое, как и среди поведения артистов, так и среди поведения коллег журналистов. И если артисты, которые должны эпатировать, своими нарядами, громкими заявлениями, откровенными танцами и многим другим меня устраивают, то вот неадекватные журналисты – нет. К большому сожалению, на различных светских мероприятиях, стало очень много шлака! Шлак – это псевдоблогеры, которые любыми способами пробираются туда, где им совершенно не место. Они провоцируют артистов: могут подойти и в лицо ему сказать — «вы знаете у вас из носа торчит козявка» ожидая какой-то бешеной реакции! Ну и таких примеров уйма. А теперь представьте, как после такого имбицила подойти нормальному журналисту к тому же артисту. Поэтому все эти псевдоблогеры очень негативно сказываются на имидже журналистики.

– Как сегодня стать топовым PR специалистом или востребованным журналистом? Можно ли этому научиться в ВУЗе и с чего начинать свой путь?

– Как можно научить в ВУЗе не бояться общаться с людьми, которые изначально считают себя лучше тебя!? Как можно научить стрессоустойчивости? Как можно научить раздобыть контакты, которых нигде нет? ВУЗ может дать фундамент базовых знаний, но то как высоко ты выстроишь свою карьеру, зависит только от опыта и личного усердия. Я, как, наверное, и многие журналисты начинал свой пусть с самой маленькой должности, но при этом в самой крупной компании РИА Новости. Я был там маленьким звеном очень большой цепи, от которой, по сути, ничего не зависело. Но я смотрел на то, как работаю мои коллеги, которые занимали посты выше меня, смотрел на то, как ведущие ведут эфиры, как продюсеры договариваются со спикерами. Мне все это безумно нравилось, и я хотел во чтобы то не стало стать таким же, как и они. И в какой-то момент, получив эти все знания и умения я ушел в менее крупную компанию на проект, который мне предложили начать с нуля. Да, было страшно, всегда кажется, что у тебя не получится. Это похоже на то, когда тебя выбрасывают по середине океана, дают спасательный круг и говорят – ну греби! В такие моменты очень легко сломаться! Но сегодня я с уверенностью могу сказать, что уже 10 лет я занимаю руководящую должность в одном из крупнейших СМИ и думаю, что гребу в правильном направлении.

Текст и фото предоставлены Олегом Цуриковым, руководитель пресс-центра НСН