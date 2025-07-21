Анастасия Брик: «Урегулирование сорных вопросов. Спасет ли экоарт планету от захламления?»

Сможет ли нейросеть заменить художника? Зачем на международный форум «Земляне» везут портрет Ломоносова, сделанный из тюбиков? Где проходит грань между искусством и провокацией? И при чем тут свиной мочевой пузырь? Об этом мы поговорили с Анастасией Брик — президентом Ассоциации Евразийского Художественного Союза, которая сейчас трансформируется в Международную Ассоциацию Художников.

— Анастасия, у слова «Международная» в названии вашей Ассоциации формальное значение? Или всё-таки нет?

— Реальное. Мы проводим международные выставки, среди нас много художников, состоящих в различных мировых объединениях. Или вы намекаете на геополитическую турбулентность? (улыбается). На самом деле наших художников и дизайнеров любят за границей! Куда мы только ни ездили нашим огромным составом — в Китай, Турцию, Таиланд… — везде нас принимают радушно, везде большой интерес. Никогда не сталкивались с тем, что «они — русские, давайте стороной обходить». Наоборот, хотят подружиться, посотрудничать, приехать в гости.

Искусственное искусство

— Попалось на глаза исследование, в котором участникам предложили определить, какие картины созданы человеком, а какие — нейросетью. Речь, правда, шла об абстракционизме, но в большинстве своём тест участники провалили. Ощущаете уже дыхание «конкурента»?

— Уверена, не дойдёт до того, что культурный код будет формировать нейросеть. Просто потому, что искусственный интеллект не передаст ту энергию, что передаёт человек. Художники фиксируют хронику событий, пропускают реалии времени через свой внутренний мир. Иными словами, они показывают, подсвечивают то, в чём живут. Даже если нейросеть попытается это повторить, искусственность её «мазков», действий, в основе которых заданный алгоритм, всё равно будет прослеживаться.

— Вы из числа противников дальнейшего внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь?

— Как говорит известный нейропсихолог Татьяна Черниговская: сейчас это удобно, интересно, но что нас ждёт потом? Если включить фантазию, сценарии можно нарисовать довольно страшные. С другой стороны, я не из тех, кто становится на сторону ретроградов. Иначе придётся пересесть в телеги и стирать бельё руками (смеётся). Технологии, при условии, что они находятся под контролем, в правильных руках, —то, что делает нашу жизнь комфортнее. То, что помогает решать задачи, которые раньше решались с трудом или не решались вовсе. Например, мы были на международном экологическом форуме «Земляне» в Архангельске. Там собирали студентов из ведущих российских вузов, чтобы научить их разрабатывать проекты, в которых инновационные технологии способствуют улучшению окружающей среды. Разве можно выступать оппонентом этого?

«Архангельск — это и есть Ломоносов»

— А какая связь между вами, художниками, и вопросами экологии?

— Наша Ассоциация — один из организаторов и непосредственных участников выставки «Герои вне времени», которая проходила в рамках форума. Показывали в Архангельске картины, выполненные с использованием вторсырья.

— Тот самый трэш-арт?

— Он самый. Хотя само по себе название мне не очень нравится. Когда-то это направление задумывалось как вызов традиционным представлениям о красоте и искусстве, но сейчас в него заложена глубокая экологическая мысль: необходимость переработки отходов во имя спасения планеты. Есть масса художников с мировым именем, работающих в этом жанре. Назовём их идеалистами, которые хотят посредством искусства передать эмоции, способные побудить человека задуматься о своём влиянии на окружающую среду.

Расскажу о работе, которую мы везём на выставку. Мы решили подойти через образ Ломоносова. Почему он? Во-первых, выставка посвящена героям Севера, а Архангельск — это и есть Ломоносов. Судьба интереснейшая, человек уникальный. А главное, Ломоносов сформулировал закон сохранения материи. «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». По сути, экология — об этом же.

Стали думать, из чего создать этот образ. И осенило! Металлические тюбики из-под красок, которых ежегодно в мире выбрасывается миллиарды. Портрет Ломоносова мы полностью выполнили из них, словно из красивых цветных лоскутов. Добавили использованные валики и поролон, чтобы получился парик. В общем, из остатков (почему-то не хочется наши компоненты называть мусором) удалась сделать замечательный арт-объект, который принесёт пользу, потому что в него заложен смысл.

— Чисто технически художнику сложно работать с «остатками»?

— Очень. Над работой мы с коллегой трудились несколько дней. Разрезали тюбики, сушили, скрепляли. Руки теперь в мозолях (улыбается). Хотя, наверное, самое сложное — это не реализовать идею, а её придумать. Зато на финише испытываешь счастье: ты создал, ты превратил сор в то, что будет радовать людей.

Кстати, про тюбики. Это же тоже в своё время, лет 200 назад, стало «новой технологией». Пока их не изобрели, для транспортировки красок использовали стеклянные колбы и свиной мочевой пузырь. А потом уже тюбики у художников переняли и производители зубной пасты…

— Какие вообще материалы можно использовать в трэш-арте? Вот, например, кто-то берёт для своих работ, простите, экскременты…

— Есть, к слову, версия, что эту «составляющую» применил как-то и Пикассо. Правда или миф — не знаю. А сейчас? Честно говоря, это либо банальная провокация, либо проблемы с психикой. Потому что невольно задаёшь вопрос: зачем брать именно это, когда есть масса всего иного.

Завещание Ван Гога

— Выставка проходит на полях форума, где, как вы упомянули, собираются студенты. Молодёжь нередко обвиняют в инертности, в отсутствии целеустремлённости и широкого круга интересов. Вы, правда, верите, что сможете донести до них экологические смыслы посредством картин?

— Верю. Да и в целом, не соглашусь с характеристиками, которыми наделяют молодёжь. Знаю, какие ребята едут на форум и сужу по своей дочери. Это поколение амбициознее, креативнее, чем мы. Кажется, иногда мы своими несколько консервативными подходами тормозим их творческое мышление. Наверное, имеет смысл дать в чём-то больше свободы. Но не самоустраняться, а наблюдать, подстраховывать.

– А вот скажите, как мама, как художник, надо ли поощрять интерес ребёнка к творчеству, если очевидно, что таланта у него в этом деле нет?

— Тут я бы снова вспомнила Татьяну Черниговскую. Она утверждает, что детей обязательно нужно учить музыке. Не ради приличия, не ради того, чтобы вырастить великого музыканта, а для всестороннего развития. Творчество — это многозадачность, это работа нашего мозга, улучшение нейронных связей, развитие интуиции.

Поэтому, да. Надо поощрять, направлять, заинтересовывать. Но ни в коем случае не заставлять. И не останавливать. Как писал Ван Гог: «Если вы слышите внутренний голос, говорящий вам: «Ты не можешь рисовать», — тогда непременно рисуйте, и этот голос замолчит».