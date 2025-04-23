Люмила Пономарева: «Есть большое желание сделать персональную выставку, посвященную своей маме»

Людмила Пономарева – художник из Екатеринбурга, член Союза Русских Художников. Людмила с отличием закончила художественный техникум Екатеринбурга по специальности «Художник оформитель». Два года назад мы впервые опубликовали интервью с Людмилой на страницах АртМосковии, но история творчества продолжается.

– Людмила, мы с вами встречались 2 года назад, и вы только начинали свой выставочный путь художника. В ваших работах появились новые серии. И вас можно легко найти в медиа пространстве. Расскажите, как и что изменилось за этот период?

– Два года — это большой отрезок в творческом плане и очень маленький для обычного восприятия жизни, в заботах и делах. За это время попробовала другие направления в живописи, технике, чтобы найти свой почерк. Пока я двигаюсь по пути, который мне привычен. За 2 года мне удалось поучаствовать в международных инициативах галереи Ggallery г.Самара. Пройти два отбора на инициативы «Искусство и деньги» и «Искусство и добро» у Omelchenko gallery г. Москва, стать участником онлайн галерей Bizart, АртМост, Художники.рф.З

– Участие в выставке креативных регионов «Русский дом» Москва стала отправной точкой для работы с дизайнерами.За эти два года я поняла, что у художника происходит большая работа не только в мастерской, но и за ее пределами.

– Не только выставки и конкурсы, но также аукционы появились в вашей карьере. Один из ярких от организации Добро. РФ, где все картины были проданы, участвовала ваша работа. Поделитесь впечатлением и как все происходило. После участия в проекте «Искусство и добро» мне поступило предложение участвовать в этом благотворительном аукционе. Участвовала с копией своей картины «Кура», которая была в этом проекте. Были сомнения, что будет продажа, но все сложилось наилучшим образом. Большая часть вырученных денег пошла на проект организации Добро.РФ.

– Мы начали разговор с новых серий и яркой героиней серии стала Курочка Ряба, очень выделяется и заслуженно приковывает взгляд. Почему и как родилась идея сказочного сюжета? Какая судьба у популярного диптиха?

– Рождение Куры было случайной попыткой использовать свою технику для написания живности. Но как говорят, случайности не случайны. Она оказалась удачной в сочетании с другой моей картиной «На выбор». Был написан концепт для этого диптиха и затем она прошла отбор на проект. Была почти сразу продана, и ее копия участвовала в аукционе организации Добро.РФ

– Мы начали с вами про серии, и я знаю, что многие коллекционеры выбирают не одну и не две ваших авторские работы, а целую коллекцию и вы путешествуете не только по городам России, но и по миру, в переговорах и создании концептуальных коллекций. Как вы вышли на этот уровень? Дело случая? Большая работа?

– В первую очередь большая работа, если нет в наличии картин у художника, то коллекционерам и выбирать не из чего. Некоторые предложения действительно случаются в поездках. Например, в декабре этого года в Тайланде на отдыхе мне предложили поучаствовать в дизайнерском оформлении квартир в новом жилом комплексе. Можно сказать, дело случая.

– Ну и напоследок конечно хотим узнать ваши амбициозные творческие планы попросить совета для художников, которые стремятся к развитию.

– Для художников могу дать одну рекомендацию, если ваше творчество не зациклено только на проблеме как продать свои картины, то просто создавайте картины, которые вам по душе. Много создавайте, много работайте, не ленитесь, пробуйте новое. Нет творческого кризиса, вдохновение зависит от вас и ваших желаний. Тогда будет интерес к вашим картинам, к совместным проектам с вами.

А мои планы любят тишину, чтобы не спугнуть творческую музу. Но могу поделиться тем, что есть большое желание сделать персональную выставку, посвященную своей маме.

Фото: личный архив художника