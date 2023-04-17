АМАРИЯ: «Пришло время, когда творческая составляющая заявила свои права»

Российская певица Амария рассказала о том, как пришла в музыку, своем литературном опыте и ближайших творческих планах.

– Вы росли в семье военного, по образованию – юрист, немалую часть жизни посвятили как раз юриспруденции… а как же пришли в музыку? И литературу? Кстати, что было сначала, а что потом?

– Все мы – родом из детства, семья определила основные векторы жизни.

Во время службы папы в Польше получила первый сценический опыт, тогда родители организовали детский ВИА «Красная гвоздика», мы активно выступали, я пела вторым голосом и играла на синтезаторе. По заданию мамы сочинила первую песню, мне было двенадцать, папа служил в Ташкенте, часто и подолгу был в Афганистане, он боевой офицер. Песня эта – «Ташкентские мальчишки» была посвящена участникам Великой Отечественной войны, и потом даже звучала на радиостанциях Узбекистана. Там же, в Ташкенте, я окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Родной город нашей большой семьи – Самара (Куйбышев). Оба мои деда и прадед – фронтовики. Дед по линии мамы – Борис Крылов после войны окончил Всесоюзный юридический институт и стал прокурором. Именно благодаря ему я начала писать прозу. Однажды на семейном торжестве он рассказал мне два потрясающих случая из своей прокурорской практики, я записала, и получились два небольших рассказа. Один из них – «Нина» в рукописи высоко оценил Эльдар Александрович Рязанов, с семьей которого мы к тому времени уже были знакомы. Это, конечно, окрылило. Эти рассказы и еще с десяток миниатюр вошли в первый сборник – «Первоцвет», он вышел в 2010 году.

Профессии юриста я очень благодарна. Но пришло время, когда творческая составляющая заявила свои права. Многим знакомым решение прекратить юридическую деятельность показалось странным, к тому времени в семье уже было четверо детей, и была получена премия «Деловая женщина» конкурса, организованного международной аудиторской компанией EY (ныне в России наименование – B1) при поддержке правительства Москвы. Наступил 2014 год. Офис собственного юридического бюро я закрыла за две недели до того, как Россия вернула себе Крым. К тому времени в моей жизни уже была музыка, я выпускала первый студийный альбом – двойной, на русском и английском языках, который так и назвала – «Назад к музыке»/Back To Music.

– Вашей феей крестной в музыке стала Любовь Казарновская? Как произошла ваша встреча?

– Любовь Казарновская и Роберт Росцик – друзья и единомышленники. Эта пара и ее продолжение – скрипач-виртуоз Андрей Росцик для меня образец любви и семейного единения. А просветительская и педагогическая деятельность Любови Юрьевны – пример подлинного патриотизма и последовательного сбережения основ великой российской культуры.

Познакомила нас издатель Аннэтэс Рудман. Встреча произошла не где-нибудь, а… в караоке. Конечно, мы ничего там не исполняли – просто так совпало, но это, и правда, удивительная вещь: познакомиться с оперной примой в караоке. Нашей дружбе более дюжины лет. Несколько раз мы делали общие творческие вечера. Каждая встреча – подарок и праздник души, - подолгу мы говорим обо всем, что волнует, не может не волновать думающих людей. Благодаря Любови и Роберту в нашем доме были удивительные люди: граф Петр Петрович Шереметев, Максим Дунаевский, Светлана Драган. Они познакомили нас и с Епископом Иаковом, Владыка крестил нашу младшую дочь, венчал нас, и мы счастливы иметь в его лице духовного наставника.

Однажды Казарновская послушала, как я пою. И порекомендовала мне всерьез заняться вокалом. Моим первым педагогом стала Радомира Красавина, занятия проходили в Доме Композиторов. Вторым – Галина Репьева, обладательница хрустального сопрано, в прошлом – солистка Московской капеллы. Когда группа АМАРИЯ стала давать регулярные концерты, судьба подарила мне встречу с Анной Рудневой, знаменитым педагогом РАМ имени Гнесиных, Заслуженным работником культуры, воспитавшей многих известных певцов, среди которых Александра Воробьева, блистательная Мариам Мерабова. Я бесконечно благодарна за этот путь. Но, конечно, если бы я не была автором исполняемых песен, на сцену выйти бы не решилась.

– Зная историю Ваших сложных отношений с первым супругом, которую Вы перенесли и в песню, и в первый клип — «Мой побег», спрошу: как считаете, человеку обязательно нужны сильные негативные переживания, чтобы запустился механизм творчества? От восторгов музыка и стихи рождаются реже?

– Определенно это справедливое утверждение, особенно для начинающих творцов. По опыту скажу, что сочинить радостную песню, и чтобы она была небанальной, сложнее. Россия – для глубоких чувств. Застольная народная песня, как правило, драматична. Неслучайно. Если копнуть глубоко, мы – люди духа, традиций, мы имеем историческую память, мы сохранили нравственные основы, а стержень в них, если позволено будет сказать, - тоска по утраченному Раю.

Клип «Мой побег» исторически стал первым видео на тему домашнего насилия у нас в стране. Премьеру мы приурочили к первому концерту группы АМАРИЯ в апреле 2016 года, он был благотворительным, в поддержку фонда «Даунсайд Ап», попечителем которого я являюсь. Действительно, в первом браке мне пришлось коснуться такого опыта, но и быстро выйти, у нас не было детей и других отягчающих обстоятельств. Тем не менее, даже краткое пребывание в таких отношениях учит на всю оставшуюся жизнь.

Отмечу, что с моим первым мужем мы, спустя время, встретились, недосказанного не осталось, более того, в моем случае, несмотря на недопустимость такого поведения, как грубое применение физической силы, в нашей истории была и моя доля неправоты – не нужно брать не свое. Базовая причина подобных токсичных историй, на мой взгляд, – в нелюбви.

– 18 апреля в Москве в КЦ «ЗИЛ» пройдет ваш сольный большой концерт «Друг без друга нас нет». Расскажите, пожалуйста о концерте?

– Этой весной мне – 50 лет. 18 апреля на легендарной сцене Культурного центра «ЗИЛ» состоится юбилейный концерт с участием Народного артиста России Юрия Розума, прима-балерины Алены Ледях, Мистера Мима Сергея Синодова, танцоров аргентинского танго Марины Кисс и Дмитрия Астафьева – абсолютного чемпиона России и призера чемпионата мира в Буэнос-Айресе, симфонического оркестра под управлением Заслуженного артиста Республики Башкортостан Азата Шахмухаметова.

Группа АМАРИЯ выйдет на сцену в полном составе, с участием мастера этнической музыки Сергея Клевенского (духовые). В программе прозвучат мои авторские песни, отдельное посвящение мы сделаем гению – Владимиру Высоцкому, этот год – юбилейный для Владимира Семеновича, и 22 апреля в Кремле пройдет музыкальный спектакль Александра Юрьевича Домогарова и Никиты Владимировича Высоцкого «Дороги Высоцкого», в котором я принимаю участие. Маэстро Юрий Розум исполнит великие произведения Шопена на прекрасном рояле, недавно подаренном Культурному центру «ЗИЛ» Правительством Москвы.

В подготовке концерта принимает деятельное участие известный продюсер и режиссер Ирина Гурницкая. Программа «Друг без друга нас нет» задумана нами как манифест любви во всех ее подлинных проявлениях: от поиска и испытаний через потери и надежды к вере и познанию. В сопровождении симфонического оркестра прозвучит фрагмент сольной авторской программы «Воины света», созданной в сотрудничестве с Образцово-показательным симфоническим оркестром войск национальной гвардии России.





– В какие города вы привезете «Воинов света», для кого эта программа, как родилась, что в нее войдет, что ждет зрителей?

– «Воины света» - лирико-патриотическая концертная программа, созданная в сотрудничестве с Образцово-показательным симфоническим оркестром войск национальной гвардии под управлением полковника Азата Шахмухаметова по его предложению. В 2020 году я выпустила альбом «Воин света» - заглавная песня этого альбома определила стержень этой программы, подготовленной прославленным оркестром специально ко Дню войск национальной гвардии, который страна отмечает 27 марта. «Воины света» - так на полном основании сейчас именуют себя участники Специальной Военной Операции, воины национальной гвардии России.

Премьера состоялась совсем недавно. Один из концертов прошел на сцене Дворца Культуры Московского Энергетического Института. В наших творческих планах включать фрагменты этой сольной программы в московские концерты в честь празднования Дня Победы. Конечно, с радостью выступим с ней в других, больших и малых городах нашей необъятной страны. Оркестр войск нацгвардии входит в число лучших оркестров России, это и творчество и служение, а для того, чтобы этот большой профессиональный коллектив приехал с выступлением в другие города, должны быть соблюдены определенные формальности, инициатива должна быть проявлена именно приглашающей стороной.

В программу «Воины света» вошли песни моего авторства, звучащие на радио и телевидении – «Матушка», «Я верю своему Отцу», песня «Рубеж» - посвящение героям Великой Отечественной войны, написанная по поручению Азата Галиевича песня для подрастающего поколения - «Кадетская» и другие. Особой честью для меня стала возможность исполнить в этой программе великую песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

Фото – Ирина ВОИТЕЛЕВА, Елена МАЙОРОВА

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