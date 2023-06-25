Людмила ПОНОМАРЁВА: «Моими фаворитами в творчестве остаются ромашки, одуванчики и пионы»

Сегодня мы представляем Людмилу Пономареву – художницу из Екатеринбурга, члена Союза Русских Художников. Людмила с отличием закончила художественный техникум Екатеринбурга по специальности «Художник оформитель». Свою творческую карьеру развивает с 2021 года.

– Людмила, ваша творческая карьера началась совсем недавно, расскажите, что подтолкнула вас в становлении Художником?

– Заканчивая обучение в художественном техникуме, появилось огромное желание больше заниматься живописью. Свое обучение мне приходилось совмещать с основной моей работой в клинике и понятно, что не было времени писать те сюжеты которые нравились. Нужно было сдавать кучу ученических работ, даже писать доклады по физической подготовке. На свои работы не было времени. Прекрасные педагоги по живописи, во время вручения диплома сказали слова, которые были стимулом идти по пути развития как художник: «У тебя еще есть время и неплохие данные показать свое творчество людям, чтобы они улыбались. Найди учителя, начни писать картины и двигайся по этой дороге». И я начала двигаться!

– В вашей живописи большой блок, посвященный пейзажам, цветочной теме. Что или кто повлиял на выбор жанра?

– Не смотря на полученные знания, на моем пути встретился очень профессиональный преподаватель по классической живописи Т.Е. Черных. Именно ее картины, ее техника, ее подача материала повлияло на мой мой выбор, с чего мне хотелось начать. За 1,5 года обучения было написано около 90 картин. Это были в основном натюрморты, пейзажи, цветы. Моими фаворитами остаются ромашки, одуванчики и пионы. Наверное они рано или поздно будут написаны, в новом прочтении моего творчества. Я хочу отойти от академической живописи и внести свое авторство в каждую работу, сделать акцентным мазок, цвет, форму.

– Ваши новые работы принимали участие в выставке Родина в историческом центре Москвы в одном из самом известном здании, спроектированное Ле Корбюзье, где сейчас размещается Федеральная Служба Статистики. Картины настолько концептуальны, спокойны и глубоки, какая в них ваша философия?

– Картины для выставки «Родина» не были написаны специально, там должен был быть представлена картина с самолетом в траве. Но после отбора, мне предложили показать и другие работы. Все эти работы создавались в переходный период моих поисков в творчестве. В тот момент, когда было принято решение уйти от ярких цветочных тем и заглянуть во внутрь себя и написать свои эмоции, свою медитацию, свои переживания. Поэтому появились хитросплетённые гнезда, высокая трава в которой не видно дорогу, одинокое кресло на которое наверное хочется присесть. Авторская серия картин «Трава» была отобрана куратором для экспозиции «Родина» и стала украшением знаменитой винтовой лестницы здания РОССТАТа.

– Людмила, вы активно развиваетесь и выставляете свои работы не только на государственных площадках, но и на масштабных фестивалях и даже в других странах. Расскажите ваш опыт участия в «Арт Минске». Были ли сложности?

– Участие в «Арт Минске» стало для меня неожиданностью. Моя знакомая художница из Минска рассказала мне про эту площадку и посетовала, что туда трудно попасть. И я решила, что все равно не попаду, тем более там принимают участие художники из Белоруссии, отправила работы на рассмотрение. А их взяли, чем сильно меня удивили. Пришлось сказать, что я из России, но это их не смутило и они ждали мои картины. Правда я там была заявлена как белорусский художник. Но я не стала из-за этого отказываться от такой возможности. Больше не было проблем, справку мне сделали за 1 день (и это было 1 мая, выходной день).

2 мая транспортная компания приняла мою посылку. А через 4 дня она была в Минске. Кстати, девочку которая мне рассказала и помогла с доставкой до площадки, тоже взяли на эту площадку. И это было очень круто, у нее очень большой проект на этой площадке с искуственным интеллектом. И еще один факт, выставка должна была быть до 18 июня, а ее продлили до 24 числа. Я нахожу отклики и отзывы в соцсетях от зрителей фестиваля, которые в это время находятся в Белоруссии. Это мой первый международный опыт.

– Ваше творчество можно назвать многожанровым, в котором вы используете разные материалы. И в арт-сфере вы не стоите на месте. Какие планы в развитии? Будете ли вы выходить на международный арт-рынок?

– Безусловно, я вне политики и в моем окружении творческих людей много международных возможностей. Это и социальные выставки например в Русских Домах других стран, и коммерческие всемирно известные ярмарки такие как Word Art Dubai, RedDot Miami, ArtExpo NewYork. Я безусловно хочу выйти на мировой уровень, это совершенно непредвзятый рынок, ты в нем новичок и большой успех, когда твоя работа вызывает интерес и попадает в коллекцию человека, профессионально собирающего искусство. Ближайшая инициатива, в которой я приму участие - это экспозиция «Жизнь в ярких красках» в Научном Университете в столице Турции, г. Анкаре.

– Часто и много встречается конкурсов для художников до 35 лет, но по определенной статистике успешными становятся в более зрелом возрасте. Мила, дайте совет художникам, которые стали новичками в этой сфере после 30, это мотивирует многих на успех.

– Мне сложно давать советы про эти категории до 35, потому что мне не понятны такие разделения. И до и после этой цифры есть достойные художники. Возможностей много для всех категорий, просто надо двигаться. Надо не изменять своему первоначальному порыву-писать картины. Не уходить в маниакальное желание продавать, продавать. Надо быть профессионально-художественно быть готовым и к взлетам, и к продажам, и тихому затишью. И если кажется, что площадка очень крутая, а им подавай до 35, значит есть другая площадка которая возьмет вас не смотря на возраст.

Мой пример - отправляя работы на выставку современного искусства «Арт молодость» совместно с магазинами «ВкуссВилл», требования были до 35 лет. Я не написала сколько мне лет, из-за отсутствия этой строчки в заявке. Но пройдя отбор и сказав куратору об этом, получила ответ: «Работы настолько нам понравились, что мы закроем на это глаза». И кстати, эти работы тоже экспонировались больше указанного срока выставки.

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