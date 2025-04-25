tAISh: «Обо мне расскажут мои песни»

tAISh – не просто автор-исполнитель с уникальным звучанием, а целая вселенная, где каждая нота сплетается с актерским мастерством в единый, захватывающий дух перформанс. Путь Таис Логвиненко начался с финала первого сезона «Главной сцены» на телеканале «Россия».

– В эту пятницу вы презентуете новую песню «Вирус». Расскажите, пожалуйста, про трек и что он значит для вас?

– Песня «Вирус» написана мной в юности. До ужаса плаксивой влюбленной девочкой. Я к ней вернулась спустя много лет. Думала что вернулась к той песне, где болело. А оказалось к той, что теперь забавляет. Теперь песню не узнать. Потому что моё прошлое теперь не имеет никакой силы в настоящем.

– Ваши песни основываются на вашем личном опыте? Как часто треки отражают вашу личную историю?

– Лучше меня, обо мне расскажут мои песни. Это точно так. В жизни я больше слушатель, чем рассказчик. Коплю истории, мысли, переживания, а потом лавиной срываюсь в песнях. У меня нет привычки приходить к близким чтоб выговориться. У меня есть гитара, микрофон и диктофон. Мои главные помощники высвободиться, от всего что накипело внутри.

– Вы творческая личность, и как подобает всем творческим людям, у вас тоже есть Альтерэго — проект «таислогвиненко». Чем он отличается от tAISh?

– Таис усидчиво сидит и сочиняет песни, tAISh наживает истории. Таис слушает Вертинского, Cigarettes after sex, Мари Лафоре, Джоанну Баэз, Мортена Харкета. tAISh слушает Queen, Kongos, Blondie, Sofia Isella, A-ha. Таис поёт чтобы высвободиться от излишних эмоций. tAISh упивается эмоциональным срывом и смакует его. Таис никогда бы не исполнила песню tAISh «Амур». Ну и в конце концов. Таис следит чтобы сын был чист, накормлен и вовремя уложен спать. tAISh его балует, разрешает есть суп руками и выбивать пух из подушек.

– Как обстоит ваш творческий процесс по написанию песен? Бывает ли, что песня не идет и вы откладываете ее надолго в ящик ? Или вы быстро пишете и трек выходит с первого раза?

– Раз на раз не приходится. Могу за день написать (что очень редко), могу неделями, месяцами, годами писать одну и ту же песню. Возвращаться к ней снова и снова, крутить, вертеть, менять пока не пойму что: «да, это то, что я бы добавила в плейлист!». Например песню ɅOVИ писала 8 месяцев. Неизменно одно. Это всегда приятный, но мучительный процесс. Бывают наброски которые я с легкостью дописываю спустя много лет. Будто тогда, их время еще не настало и поэтому песня стопорилась, а потом забытый набросок сам всплывает у тебя в голове и вот, уже песня случилась. После написания, происходит длительная работа над аранжировкой всей группой, запись на студии, сведение, мастеринг и только потом она попадает к слушателю. Это моя любимая часть.

– Совсем скоро, в мае, у вас состоятся два сольных концерта. Какая программа ожидает зрителей? Чем эти концерты будут отличаться от других ваших концертов?

– Недавно была на показе Дмитрия Логинова и вдохновившись рок-н-рольной эстетикой 70-х, мы решили кардинально сменить образы всей группе и раздать настоящего рок-н-ролла на сцене! Продюсер сказал «можно вытворять, всё!», а мы принимаем это как вызов! Так что приходите и сами убедитесь в этом! Еще, это концерты с большим количеством сюрпризов! Раскрою один из них. Уже в июне выйдет фильм С. Члиянца, для которого я написала песню «Ветер» на стихи Полины Орынянской. Недавно прошли съемки клипа. На концерте будет премьера и песни и клипа. Так же есть нюансы в треклисте для каждого города, но все главные хиты конечно же сыграем и там и там! Мы готовимся и ждём вас!

– Что вы сами ожидаете от предстоящих концертов?

– Хочу чтобы каждая песня прозвучала так, что каждому зрителю захочется повернуть время вспять и снова прожить этот концерт . Хочу чтобы люди выходили после, с восторженными возгласами «Аааа! Что они творят!!!». Хочу плакать, смеяться, петь глаза в глаза и по полной проживать эмоции с каждым кто придет! Хочу быть собой и чтобы каждый позволил себе быть собой и по полной оторваться!

– Что бы вы пожелали начинающим артистам?

– Идти. И не останавливаться. Дорогу осилит идущий.