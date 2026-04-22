На главной сцене Большого театра состоялась восьмая премия BraVo International Music Award. Это событие вновь доказало, что премия является значимым форумом, где собираются ведущие фигуры академической музыки и где происходит диалог культур разных стран.

Церемонию открыл Дмитрий Маликов, Народный артист России. Он поразил публику своим исполнением собственного произведения «Торнадо» на фортепиано. Одним из главных событий стало присуждение награды «Дирижёр года» маэстро Николасу Манну. Он является художественным руководителем и главным дирижёром Филармонического оркестра ОАЭ из Дубая. Этот оркестр был представлен как «оркестр будущего», который воплощает современные музыкальные тренды и идею объединения культур через музыку.

Николас Манн активно занимается образовательными и гуманитарными проектами. Он обучал молодых музыкантов в Венесуэле, проводил благотворительные мастер-классы в Сирии. Помимо Филармонического оркестра, он руководит студенческим оркестром в ОАЭ, цель которого — приобщить местных детей к музыке.

Признание в виде звания «Дирижёр года» стало не только оценкой его художественных достижений, но и его работы по укреплению культурных связей и созданию возможностей для международного сотрудничества. Оркестр ОАЭ под руководством Манна активно развивает связи с Россией, что свидетельствует о его глубоком уважении к русской исполнительской школе, оказавшей влияние на его становление.

В 2026 году премия BraVo собрала представителей более десяти стран. Среди награждённых — известные мировые артисты: оперный бас Ильдар Абдразаков получил две награды, Аида Гарифуллина была отмечена как «Мировая звезда», а прима-балерина Светлана Захарова выступила в качестве специального гостя.

Кульминацией вечера стало выступление под управлением Николаса Манна, который дирижировал оркестром Российской филармонии. Солисткой выступила ведущая артистка Большого театра Агунда Кулаева. Финал концерта подчеркнул идею культурного единства всех участников премии.

Среди других лауреатов 2026 года — пианист Денис Мацуев (Россия), композитор Валерий Воронов (Беларусь), пианист Жуй Мин (Китай). Также были отмечены Российский Большой театр, Большой театр Беларуси, Татарский театр оперы и балета, Севастопольский театр оперы и балета и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Премия BraVo, основанная в 2018 году, проводится в Москве ежегодно и играет важную роль в укреплении международных культурных связей.