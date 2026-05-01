1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

11-летний Ратмир Гончар из Махачкалы победил в восьмом сезоне шоу «Удивительные люди»

ратмир гончар - шоу удивительные люди
Фото: телеканал «Россия»

На телеканале «Россия» прошел грандиозный финал главного шоу страны о невероятных способностях «Удивительные люди». Победителем восьмого сезона и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал 11-летний Ратмир Гончар из Махачкалы.

Мальчику, обладающему невероятной силой, удалось за 3 минуты пройти сложнейшую полосу препятствий на руках. Он отжимался на гвоздях, перепрыгивал на руках через преграды, проходил по мостикам на высоте, удерживая ногами мяч, и запрыгивал на возвышение. Ратмир блестяще справился с испытанием и набрал наибольшее количество голосов зрителей.

«Когда мое имя прозвучало как победителя, я на мгновенье потерял дар речи. Рядом стояли люди, чьи достижения вошли в Книгу рекордов Гиннесса, настоящие легенды. Я оказался сильнее и, главное, доказал прежде всего самому себе, что способен на большее, чем думал. Выигрыш я потрачу на новое жилье, где мы будем собираться всей нашей большой и дружной семьей», — поделился Ратмир Гончар.

