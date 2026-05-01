11-летний Ратмир Гончар из Махачкалы победил в восьмом сезоне шоу «Удивительные люди»

На телеканале «Россия» прошел грандиозный финал главного шоу страны о невероятных способностях «Удивительные люди». Победителем восьмого сезона и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал 11-летний Ратмир Гончар из Махачкалы.

Мальчику, обладающему невероятной силой, удалось за 3 минуты пройти сложнейшую полосу препятствий на руках. Он отжимался на гвоздях, перепрыгивал на руках через преграды, проходил по мостикам на высоте, удерживая ногами мяч, и запрыгивал на возвышение. Ратмир блестяще справился с испытанием и набрал наибольшее количество голосов зрителей.

«Когда мое имя прозвучало как победителя, я на мгновенье потерял дар речи. Рядом стояли люди, чьи достижения вошли в Книгу рекордов Гиннесса, настоящие легенды. Я оказался сильнее и, главное, доказал прежде всего самому себе, что способен на большее, чем думал. Выигрыш я потрачу на новое жилье, где мы будем собираться всей нашей большой и дружной семьей», — поделился Ратмир Гончар.