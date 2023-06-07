Магазин «ЦДМ Игрушки» стал победителем национальной премии «Золотой медвежонок»

«ЦДМ Игрушки» выиграл в номинации «Магазин года» на главной отраслевой премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Новый магазин игрушек площадью 7 тысяч квадратных метров является одним из крупнейших в мире. Он был открыт в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» в марте 2023 года.

Генеральный директор ЦДМ на Лубянке Светлана Фарниева

«6 июня 2023 года “Центральному Детскому Магазину на Лубянке” исполняется 66 лет. На протяжении всей своей истории магазин является флагманом детской индустрии. С момента открытия в 1957 году в нем были представлены тысячи товаров для детей всех возрастов. Особой популярностью всегда пользовались секции с игрушками. При создании магазина под собственным брендом “ЦДМ Игрушки” нам было важно сохранить преемственность поколений и создать современное пространство с уникальными арт-объектами, фотозонами и интерактивными площадками. Мы искренне рады, что накануне дня рождения ЦДМ экспертный совет главной отраслевой премии “Золотой медвежонок” признал “ЦДМ Игрушки” лучшим магазином года. Мы очень ценим наше сотрудничество с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и благодарны за то, что нас пригласили к участию в премии, которая объединяет лидеров отрасли», – прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

31 мая в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила почетную награду и главный талисман премии — плюшевого медвежонка генеральному директору ЦДМ на Лубянке Светлане Фарниевой.

За первые три месяца работы «ЦДМ Игрушки» посетители более 1 млн человек. Уникальное торговое пространство расположено на двух этажах ЦДМ на Лубянке. Оно разделено на зоны для девочек, мальчиков и новорожденных. Ассортимент магазина включает более 20 тысяч наименований товаров российских и иностранных брендов: игрушки, настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, электромобили, автокресла, коляски, аксессуары, косметика, сладости и многое другое. Ежедневно в «ЦДМ Игрушки» проходят бесплатные анимационные программы для юных гостей. Также в магазине предусмотрено отдельное пространство для проведения частных праздников.

Экспертный совет премии «Золотой медвежонок» высоко оценил концепцию нового магазина «ЦДМ Игрушки», которая объединяет торговое пространство с игровыми зонами, а также наличие развлекательных и познавательных программ для детей.

«Золотой медвежонок» — главная отраслевая премия в сфере товаров и услуг для детей. Проводится ежегодно с 2010 года Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ и Минпромторга. Победителей определил научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет на основе многогранной оценки номинантов.

Фото - Оргкомитет премии «Золотой медвежонок»

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