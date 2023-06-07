Новый Театр и банк ВТБ вместе сохраняют лес: Артисты озеленяют городские парки в рамках экоинициативы «Подари лес другу»

В преддверии лета артисты Нового Театра и студенты Школы Нового Театра приняли участие в совместной экоинициативе «Подари лес другу» от банка ВТБ и сервиса «Сохрани лес» — озеленение городских парков, общественных территорий и национальных парков России.

Новый Театр и банк ВТБ объединили усилия в рамках экоинициативы «Подари лес другу», направленной на озеленение городских парков и общественных территорий. В преддверии летнего сезона артисты Нового Театра и студенты Школы Нового Театра приняли участие в этой ценной акции, оказывая поддержку сохранению природы и заботе об окружающей среде.

Вместе с представителями администрации городского округа Люберцы, команда Нового Театра высадила 40 кустарников в парке Малаховское озеро. Этот акт стал символом ответственного отношения к окружающей среде и коллективной заботы о будущем нашей планеты.

«Для меня очень значимо, когда есть возможность внести вклад в развитие нашей экологии, ведь каждое растение — это новая жизнь, которая будет радовать людей и очищать воздух многие столетия. Именно такими маленькими шажочками каждый развивает наше общее будущее», — поделился своими мыслями артист Нового Театра Павел Устинов.

Эта акция стала еще одним примером того, как маленькие шаги каждого человека могут привести к значимым изменениям и сохранению нашей планеты для будущих поколений. За каждым посаженным деревом или кустарником стоит возможность создания зеленого пространства, способствующего чистоте воздуха, охране природы и созданию комфортной городской среды. Участие артистов Нового Театра и студентов Школы Нового Театра в данной акции демонстрирует их вовлеченность в проблемы экологии и желание внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

«Из души человека растет посаженное им дерево. Выкорчевать его уже невозможно», — считает заслуженная артистка России Евдокия Германова. Эти слова отражают глубокое понимание того, что деревья и растения являются живыми существами, которые требуют заботы и внимания.

Курчигина Ирина Валерьевна, начальник управления по охране окружающей среды городского округа Люберцы, выразила благодарность артистам и банку ВТБ за выбор их парка для проведения акции и заверила, что каждое высаженное растение будет ухаживать и заботиться.

«Мы оставили память о Новом Театре, о ВТБ. Уверен, все, что мы сегодня сделали, это начало большого проекта», — поделился своими мыслями Алексей Шлыков, управляющий директор в банке ВТБ. Это подтверждает важность сотрудничества бизнеса, культурных учреждений и граждан в реализации экологических инициатив и сохранении природы.

Мария Кубланова, директор Нового Театра Эдуарда Боякова, отметила символичность участия в данной акции, ведь открытие Нового Театра в 2022 году стало началом нового культурного пространства, а участие в озеленении городских парков — шагом к сохранению природы и созданию удобной городской среды.

«Город — это рукотворная экосистема, требующая не меньшей заботы, чем дикая природа. Озеленение городских парков — это не только эстетическая ценность, но и забота о поглощении выбросов и чистоте воздуха, создание естественного барьера от шума и пыли. Посадка новых деревьев и кустарников в парках является наглядным примером заботы об общественном пространстве и ответственного отношения к городу», — отмечает основатель и генеральный директор экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов. Его слова подчеркивают, что озеленение городских территорий имеет не только экологическое, но и социальное значение.

Совместная акция банка ВТБ и сервиса «Сохрани лес» «Подари лес другу» стала важным шагом в сохранении и озеленении городских парков, общественных территорий и национальных заповедников России. Финансирование на посадку деревьев и кустарников привлекает долгосрочные инвестиции в природу и создает комфортную городскую среду для местных жителей.

Акция, в которой участвовали артисты Нового Театра и студенты Школы Нового Театра, продемонстрировала их активное участие в экологических инициативах и важность сохранения природы. Они с готовностью внесли свой вклад в озеленение парка Малаховское озеро в городском округе Люберцы, подчеркнув свою заботу о будущем и экологическом развитии.

Такие мероприятия становятся началом большого проекта, в котором бизнес, культурные учреждения и граждане объединяются для общей цели — сохранения природы и создания удобной и экологически чистой городской среды.

«Участие в акции для нас символично: в сентябре 2022 года в центре Москвы открылся Новый Театр, родилось новое культурное пространство. А сейчас мы «укореняемся» и сеем зерна нового. Для нашей команды радостно принимать участие в акции, направленной на сохранение природы и заботу о родной земле», — комментирует Мария Кубланова, директор Нового Театра Эдуарда Боякова.

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