Благотворительный фонд «Дорога жизни» совместно с ВКонтакте запускают мини-приложение ко Всемирному дню сирот

Как рассказать о сложной проблеме доступно и просто? Как привлечь внимание к нуждам и переживаниям детей из детских домов и интернатов, чтобы каждый смог оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается? Благотворительный фонд «Дорога жизни» совместно с ВКонтакте решили рассказать об этом в формате интерактивного теста, разработав мини-приложение «Кто здесь самый счастливый ребенок?»

Запуск приложения приурочен ко Всемирному дню сирот, который отмечается ежегодно в первой половине ноября. Пройдя тест из приложения, пользователи смогут проверить свою интуицию, узнать о проблемах сирот из отдаленных регионов России, прочитать реальные истории подопечных фонда «Дорога Жизни», в том числе тех, кому посчастливилось найти любящую семью.

Анна Котельникова, руководитель фонда «Дорога Жизни»:

– Каждый раз, когда я рассказываю незнакомым людям о деятельности нашего фонда, они удивляются, что мой рассказ – о любви, о счастье, о детстве и детских мечтах. А не о какой-то боли и тяжести. Наш фонд занимается помощью детям-сиротам с инвалидностью. Это дети, которые из-за своих диагнозов оказались в детском доме. Потому что в какой-то момент взрослые не смогли смириться с диагнозом и забрать их домой. Но каждый ребёнок, несмотря на поступок взрослого, который когда-то был рядом с ним, хочет быть счастливым.

Эта акция — возможность рассказать и показать людям, что абсолютно любой человек, даже если он болен, может быть счастливым.

Суть теста в том, чтобы довериться интуиции и угадать, какой ребенок больше всего доволен своей жизнью. На размышление даётся всего 20 секунд. После этого можно прочитать истории детей, поддержать фонд «Дорога Жизни» и поделиться результатами теста на своей странице ВКонтакте. Также каждый участник сможет оформить подписку на ежемесячное пожертвование.

Екатерина Кочнева, руководитель благотворительных проектов ВКонтакте:

– Один из главных векторов ВКонтакте — создание и развитие позитивной среды на платформе. Например, с помощью игровых механик мы мотивируем пользователей совершать больше добрых дел, демонстрируем, что помогать другим — круто и просто. Рассказывая о важном и серьёзном простым языком, мы привлекаем внимание нашей аудитории к социальным проблемам, а пользователи, в свою очередь, принимают активное участие в их решении. Так, в честь Всемирного дня сирот вместе с партнёрами мы расскажем трогательные истории ребят из детских домов, которым удалось найти путь к счастью и обрести семью. В специальном мини-приложении можно будет также поддержать работу благотворительного фонда и проверить собственную интуицию.

Работа с больными детьми-сиротами – это тот случай, когда одного желания помочь недостаточно, каким бы искренним оно ни было. Фонду приходится постоянно привлекать к работе профессионалов в узких специализированных областях. Именно их системный подход и глубокое погружение в проблему позволяют достигать невероятных результатов. Эти люди и правда знают, что нужно этим детям для счастья.

Например, фонд «Дорога жизни» за 7 лет работы 57 раз выезжал в региональные сиротские учреждения, и благодаря работе врачей и сотрудников фонда 7 600 детей получили помощь, а 52 ребенка после лечения обрели новые семьи.

Интерактивный тест «Кто здесь самый счастливый ребенок?» не только обращает внимание на проблему сиротства, но и объясняет, почему эти проблемы требуют особого отношения и специального подхода. Он создан для того, чтобы объединять работников фондов и отзывчивых людей, которые вместе помогают детям из детских домов обрести здоровье и настоящую семью.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.