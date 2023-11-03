Magic Fashion Week – новый формат модного показа, чудесная сказка в мире моды. Театрально-сказочное модное шоу с уникальными локациями и атмосферой, где российские дизайнеры представят свои новые коллекции одежды. Мир Моды оживет, каждый дизайнер расскажет свою уникальную историю, ведь Мода – это жизнь и эмоции, которые создаются на подиуме.

В этот раз свои коллекции представляют дизайнеры и бренды Надежда Шибина, George Black, Kids Revolution, Светлана Грилео, Анна Гусева бренд ESCHO, Наталия Сосновская, Александра Кононенко бренд Fama Clamosa, Наталья Рязанова, Анастасия Бембак, Natalie Novik, Airen Kids Dress, Татьяна Межуева, Janavesna.

История Маленького принца, путешествия на другие планеты, мода вне времени и пространства – все это VI сезон Magic Fashion Week.

Сказочная неделя моды по традиции радует своих зрителей необычным подходом к модному шоу и тому, что происходит на подиуме. Каждый раз это яркое событие в мире моды посещают звезды кино и эстрады. Почетными гостями Magic Fashion Week в разное время были Нонна Гришаева, Шура, Лиза Арзамасова, Наталья Гулькина, Эвелина Бледанс, Владимир и Маруся Левкины, Александр Песков, Эльдар Гайнутдинов и другие почетные гости.

Magic Fashion Week – сказка в мире моды ждет вас.

Генеральный партнер мероприятия – Театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

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