28 октября зрители Центрального детского магазина на Лубянке (ЦДМ), а также многотысячная интернет-аудитория стали свидетелями XIII сезона Главной детской недели моды в Москве (Kids Fashion Week). Организаторы – Продюсерский центр «Грани» – назвали своё fashion-шоу «Странствия грёз».

Грезы начались с задумчивых, почти готических мотивов, которые главный режиссер недели моды Валерий Сороковой воплотил в концептуальном показе Продюсерского центра «Грани», открывавшем Kids Fashion Week. Показ стал интересной творческой коллаборацией, в которой приняли участие более 10 дизайнеров: аксессуары Cat28lin - стильная кожаная броня, I’mm – коллекция эксклюзивных кимоно из натуральных тканей (дизайнер Виктория Иммоева) VAURA - от латинского aurum, «золото» (дизайнер Валерия Перова), концепт-стор 7GREY, винтажные коллекции FIJILIA, FETTER, VALERY40.

Затем гости этого грандиозного праздника детской моды продолжили знакомиться с трендами предстоящего сезона от ведущих мировых и российских дизайнеров, среди которых были: ALESSANDRO BORELLI - городской стиль с авторским красочным дизайном, и уникальными принтами; SMENA — российский бренд одежды, обуви и аксессуаров, чьи коллекции строятся в концепции mix&match; Lucky Child - российский бренд дизайнерской детской одежды, который за 12 лет существования стал синонимом качества и комфорта; бренд Юлия КРЫЛОВА – роскошные вечерние детские платья из натуральных тканей высокого качества; DNK Russia и DNK.KIDS, известные сотрудничеством с Роскосмосом, кинопроектами «Чебурашка» и «Смешарики», звездами спорта и эстрады (основатели и главные дизайнеры брендов - Анна и Ольга Ничковы),

Продолжили модный вечер Button Blue – бренд, который дарит детям и подросткам возможность выглядеть так, как им хочется, выпуская капсульные коллекции, где каждая вещь идеально сочетается с остальными; SKIRTS&MORE - это не просто одежда для девочек, это воплощение этой мечты; STILNYASHKA – российский бренд детской дизайнерской одежды с 10-летней историей, сочетающий непосредственность и продуманный дизайн, сказочную атмосферу и модные тренды (основательница – Асмик Геворгян); OLE TWICE – российский бренд элегантной одежды для детей и подростков от 5 до 15 лет, вдохновленный стилем аристократичной Англии и романтичного Парижа.

Главная детская неделя моды в Москве объединяет поколения, культуры и эпохи. Поэтому поддержать своих дочерей, сыновей и даже внуков с внучками на подиум выходят более взрослые дамы – выпускники Школа Обаяния Продюсерского центра «Грани». На этот раз они предстали в показах RUWO — нового российского бренда качественной женской одежды, который создаёт, по словам главного дизайнера RUWO Татьяны Мальчиковой, «стиль, ностальгию и любовь в каждой строчке». Показ представляла ведущая утренней программы «Настроение» на канале ТВЦ Ирина Сашина. Также элегантные выпускницы Школы Обаяния презентовали коллекции Дома моды «Аника Керимова» и российского бренда одежды и кожаных изделий Beribegi – за 5 лет бренд стал лидером по пошиву кожаных курток-косух на рынке. Созданные на подиуме образы сопровождали стильные украшений ручной работы Jewerlink (основатель Наталья Костомарова): роскошные камни, элегантный металл и гипоаллергенные материалы.

Зрителей Kids Fashion Week на главном детском подиуме страны ждал специальный показ новой дроп-стикерной коллекции от бренда VK Store, первого офлайн-магазина бренда VK: яркие бомберы, удобные лонгсливы и рюкзак с любимыми персонажами. VK Store становится местом встречи моды, технологий и развлечений, где можно приобрести фирменные товары VK - от умных колонок до толстовок. В показе VK Store участвовали известные детские блогеры Давид Туров и Симка.

Как и всегда, на подиуме Главной детской недели моды в Москве и в этот раз была представлена российская индустрия детской моды в ее актуальном звучании, своим искусством делились дизайнеры и модели из многих городов России. Кроме того, Главная детская неделя моды в Москве - это всегда повод познакомиться с начинающими и уже состоявшимися звездами шоу-бизнеса! Так, в открывающем показе «Странники грёз» на подиум вышел светский обозреватель Леван Тодуа, в показе ALESSANDRO BORELLI – солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова с сыновьями Георгием и Григорием. Вызвали немалый восторг арт-студия «Jocker school» и их несравненные наставники - продюсер и певец Доминик Джокер и певица, блогер Катя Кокорина. Со специальным музыкальным подарком на сцене KFW выступила актриса театра и кино Эвелина Блёданс с сыном Семеном, а также популярными блогерами Дим Димычем и Ариной Заболотник.

Детскую неделю моды посетили суперфиналист проекта «Главная Сцена», финалист проекта «Голос» Арсен Мукенди, полуфиналистка шоу «Голос. Уже не Дети» Саша Харазьян, а также участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, чья дочь Елизавета участвовала в показе бренда DNK.Russia. Среди звездных гостей также были: актрисы Ирина Безрукова, Юлия Куварзина с дочкой Лизой, Екатерина Директоренко с сыновьями Степаном и Василием, Екатерина Радченко с сыновьями Данилой и Артемом, Елена Борзова, Дмитрий Картошов и Валерия Минина, блогеры Жанна Антонова, Наталья Берсанова, Татьяна Таран, Кристина Романова, чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова, финалист 8-го сезона шоу «Голос» Ив Набиев и др.

Показы моды в программе органично переплетались с музыкальными и хореографическими номерами. Всех гостей поразил своим ярким национальным колоритом Театр танца и костюма «Эдегей» из Республики Тыва, 19-кратный обладатель Гран-при международных конкурсов, лучший хореографический коллектив России. Зажигательным номером всколыхнула танцпол k-pop группа «МИКАДО», воспитанники творческой студии «МУХА МЬЮЗИК», по-настоящему «зажгли» спортивный театр «Главная роль», студия танца «Локомотив», а также певица, актриса и телерадиоведущая, резидент телеканала СТС Kids, Лауреат множества конкурсов в номинации «Авторская песня» Мария Янковская.

На подиуме нашлось место не только моде и музыке, но и поэзии. Специальной гостьей KFW стала 13-летняя актриса театра и кино, телеведущая, поэтесса, лауреат премии «Общественное Признание» Николь Плиева, получившая общественный титул «Девочка-библиотека». Именно она позволила унестись в тот день на несколько минут в поэтические миры.

Финальным музыкальным аккордом и специальный сюрпризом Kids Fashion Week стало выступление джазовой и рок-звезды нескольких поколений, блистательной певицы, Заслуженной артистки России Ольги Кормухиной. Она также объединила разные поколения слушателей, которые самозабвенно подпевали и танцевали вместе со знаменитой исполнительницей.

Завершал Главную детскую неделю моды в Москве, по традиции, концептуальный показ от Продюсерского центра «Грани», ставший мини-спектаклем и включавший в себя, помимо самого показа, видеоинсталляцию (специально снятый творческой командой «Граней» клип), а также интерактив с залом и флешмоб. «Показ назвали «Дождь»… Но это не тот дождь, чужой и холодный… Это дождь как указатель направления – что в любую непогоду тебя всегда ждут в твоем теплом доме… В Центральном Детском Магазине можно укрыться от непогоды. Согреться теплом в Центре «Грани»… В-общем, мы про такой дождь», - поясняют свою задумку главный режиссер Валерий Сороковой и генеральный продюсер Kids Fashion Week, руководитель Центра «Грани» Елена Склярова. Здесь было чему удивиться и о чем задуматься!

Юная ведущая, актриса и певица Таисия Скоморохова стала одной из главных героинь вечера, весь ей выпала миссия быть единственным конферансье в этой масштабной и многоликой программе. И Таисия с блеском и самоотдачей справилась в поставленной задачей, не теряя задора и артистизма на протяжении всего вечера!

Следующая Детская неделя моды в Москве состоится уже весной 2024 года, однако о точных датах организаторы обещали объявить совсем скоро.

Фото - Игорь СТРАЖИН, Дмитрий БАБУШКИН, Ирина ХАРИТОНОВА

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