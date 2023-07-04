Дни иранского кино в Москве

С 6 по 9 июля все поклонники иранского кинематографа смогут посмотреть фильмы иранских режиссеров в кинотеатре «Иллюзион». Мероприятие является частью проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России «Дни зарубежного кино». Фильмы будут показаны на фарси с русскими субтитрами. Картины познакомят зрителя с темами, волнующими современных иранских кинематографистов.

Драма «Виллы» (Vilaeiha) обращается к периоду Ирано-иракской войны, «Виллы» – это история семей иранских армейских лидеров в 1986 году, которые живут недалеко от линии фронта. Дни иранского кино включают еще одну драму «Хэнасс» (Henas) 2022 года. Фильм рассказывает о жизни молодого иранца, работавшего в ядерной отрасли страны, который был убит. Картина создана в жанре биографии и повествует об усилиях жены ученого вывести семейную жизнь из тревог и неурядиц.

Тема семьи и отношений также актуальна для иранских режиссеров. Зрители увидят драму «Сара и Аида» (Sara ve Ayda). Картина получила награду как лучший азиатский фильм на 10-м Международном кинофестивале в Джайпуре в Индии (2018 г.). Также фильм был представлен в официальной программе XIV Международного семейного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле (2019 г.). Кроме того, аудитории представят романтическую комедию «Романтическая история Имада и Туби» (Romantism Emad va Tooba). Внеконкурсный показ фильма состоялся на 44-ом Московском Международном кинофестивале в 2022 году.

Оценить иранскую анимацию зрители смогут на показе фильма «Лупту» (Loupetoo). Анимационный мюзикл был представлен на различных международных фестивалях, включая 45-ый ММКФ.

7 июля к показам драм «Виллы» и «Сара и Аида» будет приурочено официальное открытие Дней иранского кино. Церемонию открытия посетят Мунир Гейди, режиссер фильма «Виллы»; Мохаммад Хоссейн Садеги, продюсер анимационного фильма «Ангел надежды» и другие гости.

Программа Дней иранского кино (6-9 июля):

«Хэнасс» (реж. Хоссейн Дараби, 2022) – драма. Фильм впервые был показан на 40-м кинофестивале «Фаджр», где он был номинирован на премию в категории «Лучшая оригинальная музыка». Картина рассказывает о жизни молодого иранца, работавшего в ядерной отрасли страны. Фильм основан на реальных событиях. В ходе террористической операции в 2011 году Дариуш Резаинежад погиб на глазах жены и ребенка. Картина показана через рассказ его жены, доктора Шохре Пирани. Хэнасс – это курдское слово, означающее «моя душа» или «любимая», – так Резаинежад называл свою жену.

– драма. Фильм впервые был показан на 40-м кинофестивале «Фаджр», где он был номинирован на премию в категории «Лучшая оригинальная музыка». Картина рассказывает о жизни молодого иранца, работавшего в ядерной отрасли страны. Фильм основан на реальных событиях. В ходе террористической операции в 2011 году Дариуш Резаинежад погиб на глазах жены и ребенка. Картина показана через рассказ его жены, доктора Шохре Пирани. Хэнасс – это курдское слово, означающее «моя душа» или «любимая», – так Резаинежад называл свою жену. «Виллы» (реж. Мунир Гейди, 2017) – военная драма. История семей иранских армейских лидеров в 1986 году, которые живут недалеко от линии фронта. Актриса Сорайя Газеми получила приз за лучшую роль второго плана в этом фильме на кинофестивалях «Фаджр» (2017 г.) и Азиатско-тихоокеанском кинофестивале (2018 г.).

– военная драма. История семей иранских армейских лидеров в 1986 году, которые живут недалеко от линии фронта. Актриса Сорайя Газеми получила приз за лучшую роль второго плана в этом фильме на кинофестивалях «Фаджр» (2017 г.) и Азиатско-тихоокеанском кинофестивале (2018 г.). «Сара и Аида» (реж. Мазияр Мири, 2017) – драма о двух близких подругах. Репутация одной из них находится под угрозой, поэтому они должны выяснить, как решить эту проблему с помощью друг друга. Картина получила награду как лучший азиатский фильм на 10-м Международном кинофестивале в Джайпуре в Индии (2018 г.).

– драма о двух близких подругах. Репутация одной из них находится под угрозой, поэтому они должны выяснить, как решить эту проблему с помощью друг друга. Картина получила награду как лучший азиатский фильм на 10-м Международном кинофестивале в Джайпуре в Индии (2018 г.). «Романтическая история Имада и Туби» (реж. Кавех Сагабзаде, 2019) – романтическая комедия. Когда судьбе было угодно впервые свести их вместе, Имад и Туба знали, что любовь – это искусство, а не просто восторг, легкость и красота.

– романтическая комедия. Когда судьбе было угодно впервые свести их вместе, Имад и Туба знали, что любовь – это искусство, а не просто восторг, легкость и красота. «Лупту» («Ангел надежды») (реж. Аббас Аскари, 2022) – анимационный мюзикл. Господин Камали – владелец санатория, где пациентов лечат, обучая делать игрушки. Из-за вредительских действий мастерская закрывается, и состояние пациентов становится критическим. Камали делает всё, чтобы решить проблему, но у него ничего не выходит. В этот момент бессилия и отчаяния появляется ангел надежды.

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