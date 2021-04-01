IV Великопостный хоровой фестиваль пройдёт в Москве

С 5 по 25 апре­ля 2021 года при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры РФ в Москве прой­дёт IV Вели­ко­пост­ный хоро­вой фести­валь. Тра­ди­ция про­ве­де­ния Вели­ко­пост­ных кон­цер­тов – неотъ­ем­ле­мая часть куль­тур­но­го насле­дия Рос­сии, начи­ная с XVIII сто­ле­тия. Меж­ду­на­род­ный Вели­ко­пост­ный хоро­вой фести­валь при­зван содей­ство­вать воз­рож­де­нию рус­ской духов­ной музы­ки, про­дви­же­нию рус­ской куль­ту­ры, повы­ше­нию обще­ствен­но­го инте­ре­са к исто­рии, насле­дию и исто­ри­че­ской пре­ем­ствен­но­сти поколений.

IV Вели­ко­пост­ный фести­валь посвя­щен 300-летию Мос­ков­ско­го Сино­даль­но­го хора. Кол­лек­тив был обра­зо­ван ука­зом импе­ра­то­ра Пет­ра I в 1721 году на осно­ве древ­ней­ше­го про­фес­си­о­наль­но­го хоро­во­го кол­лек­ти­ва Руси – Хора пат­ри­ар­ших пев­чих дья­ков. Предыс­то­рия кафед­ры хоро­во­го дири­жи­ро­ва­ния Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии свя­за­на с Сино­даль­ным учи­ли­щем цер­ков­но­го пения и Сино­даль­ным хором, пев­че­ские и педа­го­ги­че­ские тра­ди­ции кото­рых после рево­лю­ци­он­ных собы­тий 1917 года про­дол­жи­лись в сте­нах Мос­ков­ской консерватории.

По бла­го­сло­ве­нию Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Кирил­ла в 2010 году нача­лась дея­тель­ность по воз­рож­де­нию Мос­ков­ско­го Сино­даль­но­го хора. Кура­то­ром кол­лек­ти­ва явля­ет­ся Пред­се­да­тель Отде­ла внеш­них цер­ков­ных свя­зей Мос­ков­ско­го Пат­ри­ар­ха­та мит­ро­по­лит Воло­ко­лам­ский Ила­ри­он. В хоре про­хо­дят прак­ти­ку сту­ден­ты Мос­ков­ской консерватории.

Кон­церт­ные про­грам­мы фести­ва­ля прой­дут в луч­ших залах и хра­мах Моск­вы: 5 и 20 апре­ля – в Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии име­ни П.И. Чай­ков­ско­го, 25 апре­ля – в Собор­ной пала­те горо­да Москвы.

14–15 апре­ля 2021 года состо­ит­ся науч­ная кон­фе­рен­ция «Мос­ков­ский Сино­даль­ный хор: 300 лет слу­же­ния церк­ви, оте­че­ству и рус­ской культуре».

На фести­ва­ле высту­пят веду­щие про­фес­си­о­наль­ные, дет­ские, сту­ден­че­ские и люби­тель­ские хоро­вые кол­лек­ти­вы, кото­рые испол­нят шедев­ры оте­че­ствен­ной пра­во­слав­ной музыки.

Поми­мо кон­цер­тов, 11 апре­ля в рам­ках бого­слу­же­ния в хра­ме Ико­ны Божи­ей Мате­ри «Всех скор­бя­щих Радость» на Боль­шой Ордын­ке про­зву­чит на два хора уни­каль­ное про­из­ве­де­ние С.В. Рах­ма­ни­но­ва «Литур­гия св. Иоан­на Зла­то­уста». Бого­слу­же­ние воз­гла­вит вла­ды­ка Ила­ри­он, а испол­нять музы­ку будут хор «Масте­ра хоро­во­го пения» и Сино­даль­ный хор. 17 апре­ля там же будет испол­не­но «Все­нощ­ное бде­ние» С.В. Рахманинова.

Музы­каль­ное собы­тие орга­ни­зо­ва­но Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­ри­ей име­ни П.И. Чай­ков­ско­го, Фон­дом раз­ви­тия твор­че­ских ини­ци­а­тив, Фон­дом содей­ствия воз­рож­де­нию Сино­даль­но­го хора и АНО ПЦДМК «Стра­на Вос­кре­се­ния» при под­держ­ке Цер­ков­но-обще­ствен­но­го сове­та при Пат­ри­ар­хе Мос­ков­ском и всея Руси по раз­ви­тию рус­ско­го цер­ков­но­го пения.

Худо­же­ствен­ны­ми руко­во­ди­те­ля­ми IV Вели­ко­пост­но­го хоро­во­го фести­ва­ля явля­ют­ся про­фес­сор А.С. Соко­лов (испол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти рек­то­ра Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии име­ни П.И. Чай­ков­ско­го) и мит­ро­по­лит Воло­ко­лам­ский Ила­ри­он (рек­тор Обще­цер­ков­ной аспи­ран­ту­ры и док­то­ран­ту­ры име­ни свя­тых Рав­ноап­о­столь­ных Кирил­ла и Мефо­дия). Ини­ци­а­тор про­ве­де­ния фести­ва­ля – заве­ду­ю­щий кафед­рой хоро­во­го дири­жи­ро­ва­ния, Народ­ный артист РФ, про­фес­сор Л.З. Конторович.

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