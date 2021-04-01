IV Великопостный хоровой фестиваль пройдёт в Москве

С 5 по 25 апреля 2021 года при поддержке Министерства культуры РФ в Москве пройдёт IV Великопостный хоровой фестиваль. Традиция проведения Великопостных концертов – неотъемлемая часть культурного наследия России, начиная с XVIII столетия. Международный Великопостный хоровой фестиваль призван содействовать возрождению русской духовной музыки, продвижению русской культуры, повышению общественного интереса к истории, наследию и исторической преемственности поколений.
IV Великопостный фестиваль посвящен 300-летию Московского Синодального хора. Коллектив был образован указом императора Петра I в 1721 году на основе древнейшего профессионального хорового коллектива Руси – Хора патриарших певчих дьяков. Предыстория кафедры хорового дирижирования Московской консерватории связана с Синодальным училищем церковного пения и Синодальным хором, певческие и педагогические традиции которых после революционных событий 1917 года продолжились в стенах Московской консерватории.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2010 году началась деятельность по возрождению Московского Синодального хора. Куратором коллектива является Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. В хоре проходят практику студенты Московской консерватории.
Концертные программы фестиваля пройдут в лучших залах и храмах Москвы: 5 и 20 апреля – в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 25 апреля – в Соборной палате города Москвы.
14–15 апреля 2021 года состоится научная конференция «Московский Синодальный хор: 300 лет служения церкви, отечеству и русской культуре».
На фестивале выступят ведущие профессиональные, детские, студенческие и любительские хоровые коллективы, которые исполнят шедевры отечественной православной музыки.
Помимо концертов, 11 апреля в рамках богослужения в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке прозвучит на два хора уникальное произведение С.В. Рахманинова «Литургия св. Иоанна Златоуста». Богослужение возглавит владыка Иларион, а исполнять музыку будут хор «Мастера хорового пения» и Синодальный хор. 17 апреля там же будет исполнено «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.
Музыкальное событие организовано Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Фондом развития творческих инициатив, Фондом содействия возрождению Синодального хора и АНО ПЦДМК «Страна Воскресения» при поддержке Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.
Художественными руководителями IV Великопостного хорового фестиваля являются профессор А.С. Соколов (исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского) и митрополит Волоколамский Иларион (ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия). Инициатор проведения фестиваля – заведующий кафедрой хорового дирижирования, Народный артист РФ, профессор Л.З. Конторович.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.