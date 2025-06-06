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ДомойМир музыки«В моменте»: Анастасия Барашкова представляет трек и клип о влюблённых

«В моменте»: Анастасия Барашкова представляет трек и клип о влюблённых

editor
By editor
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анастасия барашкова
Фото © пресс-служба Rocket Records

Новинка о двух влюбленных сердцах, которые бьются в унисон вне времени и пространства, точно понравится всем, кто ценит глубокие эмоции в музыке и качественный саунд.

«В моменте» от Анастасии Барашковой — это трек, сюжет которого знаком каждому, кто когда-либо терял себя в объятиях страсти и одновременно нежности. Это не просто песня, а музыкальная история одной ночи, где каждая нота пропитана огнем желания, а текст звучит, как шепот влюбленных.

Мягкие, но ритмичные гитарные рифы создают атмосферу интимности, где только двое, а чувственный вокал Анастасии Барашковой ведет слушателя по лабиринту эмоций — от первого трепетного касания до рассвета, который пара встречает вместе. А одноименный видеоклип на песню создает более глубокое понимание сюжета, позволяя зрителям полностью погрузиться в эту эмоциональную историю.

«В моменте» — это песня о том, как два человека могут создать свою собственную вселенную всего за одну ночь. В ней нет прошлого и будущего — есть только «здесь и сейчас». Я хотела передать ту дрожь, тот трепет мгновения и те мурашки, которые бегут по коже, когда понимаешь: это не просто искра, это огонь, разгорающийся в душе», — прокомментировала релиз певица.

«В моменте» — это воплощение чувственности, романтики и путешествие в мир, где нет правил — в нем правит любовь.

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