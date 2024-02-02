«Мама, я в Раю»: выставка работ Павла Полянского и Анны де Карбучино

ASKERI GALLERY представила выставку художников Павла Полянского и Анны де Карбуччиа «Мама, я в Раю». Оба художника посвящают свои работы глубокому восприятию окружающего мира, интерпретируя лоно природы как условный «Рай» - исконный мир, дающий каждому человеку гармонию и свободу. Человек может разрушить этот рай, а может созидать, сохраняя его красоты и привнося его эстетику в привычные серые будни.

Павел Полянский – российский художник, который регулярно сопоставляет два мира: человеческий и природный, естественный и техногенный, наполненный техникой, машинами и наносными социальными конструктами. В его работах природа – красочна и гармонична, а человеческое общество погружается в серость и испытывает острую нехватку настоящего, естественного тепла. В работах Полянского медиатором между человеком и природой выступает женщина – ее чуткость и кошачья грация приближают ее к миру природы и даруют способность воспринимать ее на интуитивном уровне.

Неслучайно вторым художником на выставке становится Анна де Карбуччиа – американо-французский фотограф, чьи «Храмы времени» в заповедных уголках планеты становятся воплощением той самой ускользающей природной красоты. В своих инсталляциях художница нередко использует черепа и кости, поэтому работы Анны Де Карбучино к своеобразной интерпретации «vanitas» - традиции голландского натюрморта XVII века, символизирующего тщетность бытия и конечность мирской жизни. Инсталляции художницы приглашают нас поразмышлять о том, откуда мы приходим в этот мир, кто мы есть и куда мы идем в нашем единственном общем будущем.

Выставка «Мама, я в Раю» погрузит вас в пространство без точного времени и места, в котором вы сможете задуматься о собственном понимании идеального мира. И пусть посещение выставки для вас станет преддверием грядущей встречи настоящего и будущего.