«Ржевский Рубеж» и «Памяти неизвестного киномеханика» – фотовыставки к Дню Победы

С 4 мая по 30 июня 2023 года в столичной Галерее классической фотографии пройдут две выставки, посвященные 80-летию освобождения Ржева, поднимающие тематику Великой отечественной войны и помогающие посетителям выстроить параллели между отдаляющимся от нас героическим прошлым и современностью.

«Ржевский рубеж»: уникальные фотодокументы времён Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли снимки, сделанные в период 15-месячного противостояния «Ржевской битвы» и в сам день освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков.

Авторы представленных кадров — фотокорреспонденты Ольга Игнатович и Олег Кнорринг, выдающиеся мастера, создавшие выразительные образы Великой Победы, вошедшие в генетический код многих поколений. Они прошли со своими фотокамерами по всем фронтовым дорогам.

Олег Борисович Кнорринг закончил войну в Берлине. Самой известной его работой стала фотография группы артиллеристов «Лично Гитлеру в Берлин по Рейхстагу».

Фотографии Олега Кнорринга

Ольга Всеволодовна Игнатович стала первым фотокорреспондентом, снимавшим освобожденный лагерь Освенцим и его узников. Именно ее фотографии легли документальным свидетельством в основу обвинительного акта Нюрнбергского процесса. А фотография с воротами этого концлагеря с известной надписью, стала главным символом освобождения от нечеловеческих страданий.

Фотографии Ольги Игнатович

Всего будет показано около ста фотографий, изображающих фронтовые будни зимы — конца лета 1942 и весны 1943 годов. Посетители увидят не только фотопортреты и жанровые снимки безымянных солдат и офицеров Великой Отечественной. На этих фотографиях есть и узнаваемые лица. К примеру, несколько кадров запечатлели оперативное совещание в штабном блиндаже и дружескую беседу легендарных полярных лётчиков, героев довоенной эпохи — Михаила Михайловича Громова, Андрея Борисовича Юмашева и Георгия Филипповича Байдукова. Первый из них командовал 3-й воздушной армией Калининского фронта, а все они внесли значительный вклад в победу на Ржевском рубеже. Исследовательская работа по идентификации героев представленных фотографий ведется по настоящее время и будет представлена в мультимедийном формате.

В основу выставки лег уникальный фонд фото-негативов. Небольшая часть экспонирующихся фотографий ранее публиковалась в официальной прессе и исторических изданиях. Но большинство из них неизвестно зрителю. А некоторые фотографии являются соседними кадрами на одной пленке со знаковыми работами авторов - символами Великой Войны, такими, как портрет летчика капитана Виктора Васильевича Попова (штурмана 263-го истребительного авиаполка) с двумя голубями. Ольга Всеволодовна считала его лучшей своей фотографией. Эта работа по праву стоит в одном ряду со «Знаменем Победы» Евгения Халдея, «Комбатом» Макса Альперта, «Политруком» Ивана Шагина, «Горем» Дмитрия Бальтерманца.

Центром экспозиции станет икона Божией Матери Всех скорбящих Радость первой четверти XVIII века. Этот образ происходит из той самой старообрядческой церкви Ржева, куда немцы перед отступлением согнали 248 человек — почти всех оставшихся в живых жителей города. Храм заминировали, но бомба чудом не сработала. Икона явилась своего рода свидетелем этих событий, о чем говорит сквозная рана» от осколка снаряда на ее теле.

«Памяти неизвестного киномеханика»: около 100 киноплакатов 1940-1990-х годов к фильмам о Великой Отечественной Войне. Среди них не только афиши широко известных и любимых фильмов, ставших частью нашего генетического кода, но и менее популярных, отражающих важные события Второй Мировой Войны. Эти киноленты были созданы центральными киностудиями России, сняты в республиках СССР и странах «Варшавского содружества», а также выпущены западноевропейскими киностудиями — в некогда едином культурном пространстве в осмыслении общей истории Второй Мировой войны.

Также в экспозиции будут представлены уникальные фотографии со съемочных площадок фильмов: «Судьба человека», «Ленинградская симфония», «Они сражались за Родину», «Они шли на Восток», «Подсолнухи», «Восхождение», «Операция с Новым годом» («Проверка на дорогах»), «Торпедоносцы».

Выставка «Памяти неизвестного киномеханика» — приношение подвигу известных и неизвестных служителей большой культуры. Размышление о нас самих: кто мы — наследники этой культуры? Есть ли у нее, культуры, будущее, и какое оно?

В рамках обеих выставок состоятся лекции по истории кино, кинопоказы и дискуссии. В последующем выставки будут представлены в регионах России.

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